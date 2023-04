Akademikinja Lidija Andolšek Jeras je svoje življenjsko delo posvetila zavzemanju za pravice žensk do zdravega materinstva in varstva rodnostnega zdravja ter zavzemanju za pravice otrok do zdravega otroštva. Odločno se je borila za 55. člen Ustave Republike Slovenije, ki zagotavlja svobodno odločanje o rojstvih otrok. Kip zdravnice je izdelal Denis Dražetić, magistrski študent kiparstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, pod mentorstvom prof. Matjaža Počivavška. Spomenik akademikinje ni prvo tovrstno delo mladega kiparja Dražetića, ki je prav tako pod mentorstvom Počivavška lani izdelal tudi doprsni kip prve doktorice znanosti na ljubljanski univerzi Ane Mayer Kansky. Spomenik je svoje mesto dobil v prvem nadstropju kemijske fakultete. Prav tako je Dražetić skupaj z mladim kiparjem Denisom Vučkom pod mentorstvom Počivavška naredil repliko Plavalke, kipa, ki je, dokler ga niso pred leti ukradli, stal nad vhodom v Ilirijo, kamor ga bodo vrnili ob zgraditvi sodobnega športnega centra.