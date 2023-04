Haitijska prestolnica Port-au-Prince je prežeta z nasiljem. Prebivalci se v domovih skrivajo pred nasilnimi pripadniki kakšnih dvesto pouličnih tolp, ki naj bi nadzorovali skoraj 80 odstotkov območja glavnega mesta karibske države. Svojo moč so kriminalci še okrepili po atentatu na predsednika Jovenela Moisa julija predlani.

V ponedeljek je domačinom prekipelo. Zakon so vzeli v svoje roke in v dveh incidentih obračunali s pripadniki tolp, ki so ponoči vdrli v več hiš, jih ropali in se znašali nad stanovalci. Policija je v predelu Canape Vert ustavila manjši avtobus z oboroženimi moškimi. Iskala je tihotapljeno blago. Pištole in puške jim je takoj zasegla, nakar so se vmešali domačini. Trinajsterico so začeli pretepati in kamenjati, njihovi kriki na pomoč in prošnje za milost so ostali neuslišani. Ko so ležali na tleh, so nanje razporedili z bencinom prepojene pnevmatike. Če se kdo skušal premakniti ali dvigniti glavo, jo je skupil s kamnom.

Policisti so dogajanje spremljali od blizu, a se domnevnih kriminalcev niso pretirano trudili obvarovati. Domačini so potem moške sredi ulice žive zažgali. »Moški, ki jih je patrulja nameravala aretirati, so na žalost pristali v rokah domačinov, ki so jih linčali,« je dogodek komentirala lokalna policija. Tega, kako se je to sploh lahko zgodilo, in to pred njihovimi očmi, niso pojasnili, kot tudi ne, ali bo kdo za to odgovarjal.

Vodjo tolpe išče FBI

Gost črn dim se je vil visoko v nebo in na kraj dogodka privabil na stotine domačinov. Eni so se zaradi dima in smradu držali za nos, drugi so z grozo v očeh gledali zoglenela trupla, najbolj neobčutljivi so fotografirali. Nekaj ulic stran so v isti soseski nekaj ur kasneje odkrili še šest trupel. Šlo naj bi za nepridiprave, ki so se spustili v strelski boj s policijo in izgubili. Tako so navajale priče, tuje tiskovne agencije pa navedb niso potrdile. Tudi teh šest so domačini zažgali.

»Če bodo tolpe napadale nas, se bomo branili. Imamo mačete, ne bomo bežali,« je bil za francosko tiskovno agencijo AFP jasen domačin. »Mame, ki želijo zaščititi svoje otroke, pa naj jih pošljejo kam drugam,« je svetoval. Od ponedeljka je iz soseske pobegnilo več deset družin, nekatere kar s culami. Če bodo imele veliko srečo, bodo pristale v okolišu, ki ni dnevna tarča zloglasnih tolp, kakršna je Kraze Barye (kar po kreolsko pomeni »podiranje ovir«), pred katero so v ponedeljek zbežali. Vodil naj bi jo zloglasni Vite l'Homme Innocent, ki se je zaradi ugrabitve ameriških misijonarjev oktobra predlani znašel na seznamu iskanih FBI. Povezan naj bi bil tudi z atentatom na predsednika Moisa, ki ga je skupina oboroženih kolumbijskih plačancev dvanajstkrat ustrelila v predsedniški palači.

Nevarno, kot bi bili v vojni

Od tistega dne so ulične tolpe pridobivale moč v 11-milijonski državi, ki je najrevnejša na zahodni polobli. Številne šole so zaprle svoja vrata, v enako odločitev so bili prisiljeni zdravstveni domovi. Nasilje in brezpravje sta vplivali tudi na dostop do dobrin in storitev. Število prijavljenih umorov se je v zadnjih mesecih povečalo za 21 odstotkov, število prijavljenih ugrabitev pa kar za 63 odstotkov. Spopadi med tolpami so vse bolj krvavi, po poročilu Združenih narodov je bilo samo v petih dneh sredi aprila ubitih 70 domačinov, med njimi osemnajst žensk in otrok.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je zaradi vse bolj dramatičnega položaja enako kot oktobra lani pozval k napotitvi mednarodnih oboroženih sil na Haiti. »Nevarnost za prebivalce je na stopnji držav v vojni,« so zapisali v poročilu OZN. O Haitiju so v sredo govorili tudi v varnostnem svetu ZN in opozorili, da lahko postane propadla država. Predsednik haitijske vlade Ariel Henry je mednarodno skupnost že lani zaprosil za pomoč, ki pa je ni prejel. Vsaj ne v tolikšni meri, da bi lahko v državi, ki se že leta bori s hudo revščino ter tudi s posledicami bolezni in potresov, izboljšali varnostne razmere.