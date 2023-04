Papež je žrtve spolnih zlorab spodbudil k nadaljnjemu boju in razkrivanju storilcev, slednjim napovedal razkritje, ganljivo srečanje pa sklenil z opravičilom žrtvam, z objemi in toplimi besedami. Ob koncu splošne avdience je odšel do desetčlanske skupine žrtev spolnih zlorab, njihovih svojcev in podpornikov ter iz spoštovanja do gostov iz Slovenije vstal z invalidskega vozička. Na ta dogodek se je včeraj odzvala tudi Slovenska škofovska konferenca (SŠK). Veseli jih, so zapisali, da je papež Frančišek sprejel slovenske žrtve, jih nagovoril in opogumil. »Papež nam s svojo držo kaže, da so žrtve vedno na prvem mestu, vsi skupaj pa smo na poti reševanja preteklih zlorab,« so sporočili. Ponovno so izrazili bližino žrtvam in spomnili, da so se jim že večkrat opravičili, nazadnje lani predsednik SŠK dr. Andrej Saje, ki je poudaril ničelno toleranco do kakršnih koli zlorab. Ob tem so opozorili, da si škofje prizadevajo za hitrejše reševanje odprtih vprašanj, a da za njihovo reševanje in hitrost postopkov niso pristojni sami. Protokole strogo spoštujejo, komisijo, ki bo pomagala pri delu z žrtvami, pa še ustanavljajo, ker da je za to potreben čas.