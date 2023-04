O tem bi se sicer lahko razplamtele hude politično-filozofske razprave, v stilu, kaj so Italijani hoteli s tem povedati: ali menijo, da je Kras del Italije, ali le kopirajo našo največjo opozicijsko stranko ter tako kot SDS oglase delajo s podobami s komercialnih portalov s fotografijami. Ker malo verjetno je, da so Italijani hoteli sporočiti, da je slovensko vino boljše od italijanskega.

Ne glede na to smo Slovenci pripravljeni resno vrniti udarec. Že pretekla dva dni, še bolj pa od danes do torka, bo tistih 300.000 Slovencev, ki med prazniki niso odšli na Hrvaško, v popotovalni prvomajski mrzlici zavzelo Trst, Benetke, Firence, Verono, Rim in vse toskanske in ligurijske vasice, tako da se bo ameriškim turistom nenadoma zazdelo, da v Italiji ne govorijo la vita e bella​, temveč življenje je lepo. In vseh teh 300.000 Slovencev si bo na poti v domovino v italijanskih trgovinah nakupilo cenejše slovensko vino.