Tovornjaki zasedli pot proti Kopru

V petek dopoldne so primorsko avtocesto med Črnim Kalom in Srminom zapirali zaradi daljše kolone tovornih vozil, ki so že zgodaj dopoldne napolnila predor Dekani in hitro cesto v smeri proti Kopru. Zastoji so zato nastajali tudi na regionalnih in lokalnih cestah v okolici Luke Koper.