Zadnja pika: A moram res vse sam

Tudi tisti, ki vam je digitalni svet španska vas, ste verjetno že slišali za aplikacijo chatGPT. Takole, zelo po domače. Gre za program umetne inteligence, ki se pogovarja z vami in vam odgovarja na vprašanja, lahko pa napiše tudi kakšno pesem, reši domačo nalogo, komentira aktualne politične in druge dogodke. Hja, nekateri so prepričani, da nam novinarjem odžira delo. Pa res? Naj se ta naš krvnik najprej sam predstavi.