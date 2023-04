Polje (vlažen travnik), kdo bo tebe ljubil

Akademiki in raziskovalci na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani se že od leta 1947 ukvarjamo s spodbujanjem razvoja kmetijstva preko predajanja znanja mlajšim generacijam. V vsem tem obdobju smo svoje študijske učne načrte skladno z zahtevami in pričakovanji družbe prilagajali v smeri razvoja in spodbujanja moderne in ekonomsko stabilne kmetijske pridelave, ki bi državi zagotavljala prehransko varnost. S svojim raziskovalnim in strokovnim delom smo opozarjali in še vedno opozarjamo na aktualne izzive, s katerimi se soočajo družinske kmetije in kmetijska podjetja.