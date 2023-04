Lucy in Ricky

Ljubim Lucy je bila serija, ki se je pod originalnim naslovom I Love Lucy vrtela med letoma 1951 in 1957. Posneli so 181 nadaljevanj, v katerih sta nastopala Lucy, ki jo je igrala Lucille Désirée Ball (1911–1989), in Ricky, ki ga je igral Dezi Arnaz (1917–1986). Serija je bila prelomna. Tudi zato, ker je Lucy pred tem s podobno zgodbo že nastopila na radiu. Ljubim Lucy je bila do neke mere nadaljevanje radijske oddaje, a je kot serija prinesla mnoge spremembe. Namesto z eno kamero so jo snemali s tremi, kar je postal kasneje standard za tovrstno produkcijo. Bila je prva ameriška serija, ki so jo predvajali tudi v Evropi. Osnovna zgodba je družinsko življenje, ki ga živita uspešen kubansko-ameriški glasbenik Ricky in njegova žena Lucy. In čeprav se enostavni zapleti vrtijo okoli bolj ali manj smešnih zgod in čeprav je humor celo bolj podoben burleskam kot komedijam, se je gledalcem Lucy tako priljubila, da so v seriji za zgodbe uporabili celo njeno nosečnost in porod. Epizodo Lucy gre v bolnišnico so predvajali na isti dan, ko je rodila sina. Lucy in Ricky sta bila poročena tudi zasebno, od leta 1940 do leta 1960.