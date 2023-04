Strašen napad ob naši narodnostni meji

Radgona, 27. aprila. V petek zvečer so v Dedoncih renegati vrgli predsedniku izobraževalnega društva Pintariču gorečo ročno granato na posteljo, ko je spal. Pintariču je raztrgalo noge in je kmalu nato umrl. Pogreb se vrši v ponedeljek. To je sad dela dr. Kamnikerja. Zahtevamo takoj varstva od vlade. Ljudstvo obupuje, zaščite ni nobene.

Večerni list, 28. aprila 1919

Boji na Koroškem

Ljubljanski dopisni urad poroča z dne 27. aprila ob desetih dopoldne iz uradnega vira: Ponoči od 26. do 27. aprila so streljali Nemci na naše straže v odseku Dobrova Lušnik in so poskušali približati se jim s patrolami. Straže so patrole odbile. Na obeh straneh je delovala artiljerija.

Večerni list, 28. aprila 1919

Upor slovenskih kmetov na Koroškem

Ljubljanski dopisni urad poroča z dne 29. aprila: Že nekaj tednov je slovensko prebivalstvo po nemških četah zasedenih koroških ozemelj apeliralo na vlado in na armado kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev kakor tudi na mirovno konferenco, naj se terorju, ki ga izvajajo nedisciplinirane nemške boljševistovske čete, stori konec in naj se prebivalstvo osvobodi. Jugoslovanska vlada temu apelu ni mogla ugoditi, ker je smatrala, da jo veže premirje, ki ga je bila meseca januarja tega leta sklenila ob intervenciji neke ameriške misije. (…)

Ko se je po Koroškem razširila vest o najnovejših dogodkih na pariški mirovni konferenci in je prebivalstvo videlo, da je izginilo poslednje upanje in da se več ne more nadejati skorajšnjega rešilnega izreka oblastnikov pri pariški konferenci, je slovensko prebivalstvo koroških, od Nemcev zasedenih pokrajin, zlasti Rožne doline in pa med Velikovcem in Celovcem ležečega ozemlja, seglo po samopomoči, razorožilo je slabotno upirajoče se nemške tolpe – ki pa so sicer deloma fraterniztrale s prebivalstvom –, proklamiralo spojitev teh pokrajin s kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev ter naprosilo ob demarkacijski črti, ki so jo bile nemške čete zapustile, stoječe jugoslovanske vojaške oddelke, naj poskrbe za red in mir ter za varnost življenja in imovine in zlasti tudi za nujno potrebo prehrane vsled zanikrne organizacije prehranjevanja popolnoma izstradanega ljudstva.

Na pomoč naprošeni oddelki jugoslovanske armade si niso mogli kaj, da se ne bi odzvali temu nujnemu pozivu, in so zasedli več slovenskih krajev onstran nemške demarkacijske črte, ne da bi bili naleteli na odpor. (…)

Večerni list, 29. aprila 1919

Velikovec je padel

Včeraj na vse zgodaj so Nemci napadli Velikovec in so ga vzeli. Naša posadka je bila deloma ujeta, deloma se je morala umakniti. (…)

Ta vest je delovala na naše koroške brate tako uničujoče, da si tega ne more predstavljati tisti, ki ni na lastni koži doživljal nasilj nekdanje nemško-avstrijske vlade in ni videl na lastne oči, kako divjajo nemške tolpe v zasedenih slovenskih krajih. Lepo mesto Velikovec, ki je komaj zadihal sveži zrak svobode, je izročen na milost divji soldateski, pred katero celo nemško prebivalstvo trepeta. Gorje tistemu, kdor bo deležen te milosti! Slovensko prebivalstvo Velikovca in okolice, slovenska posest, slovenski zavodi, česa imajo pričakovati od band, ki so dovolj krute že tedaj, kadar ne nastopajo kot zmagovalke? (…)

Večerni list, 3. maja 1919

Zapuščeni

Politika se ne dela s šumom in, kakršna je, ne pozna nobenih stalnih načel. Najdražje čustvo in najvišje načelo je diplomatu korist. Med vojno se je bil razvnel pravi vihar sovraštva proti nemštvu; grozil je, da bo po polomu osrednjih velesil gospodarsko in politično uničil Nemčijo in Nemško Avstrijo. Danes vidimo, da si je Nemška Avstrija znala hitro najti prijateljev ter da se gospodarsko in politično krepi. (…)

In mi?

Mi smo prepuščeni samim sebi. V Parizu nimamo prijatelja, doma ne najdemo opore. Pod geslom pravičnosti se prodaja 400.000 Slovencev v italijansko sužnost in na Koroškem morejo nemške tolpe skoraj brez odpora zasedati, kar hočejo. Če bi se jim zljubilo, da prikorakajo na Kranjsko, bi jim komaj kdo zastavil pot!

V dneh tolike narodne nesreče je težko ohraniti mirno kri. Ti dnevi so odločilni za razpoloženje našega naroda in bodo močno delovali na njegovo mišljenje, če se prepriča, da je bil v najtežjem hipu sam.

Večerni list, 5. maja 1919

