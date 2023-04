Vprašanje za milijon ​

Te dni bodo na vzpetinah in gričih na predvečer 1. maja tradicionalno zagoreli kresovi in zaznamovali mednarodni praznik dela, ki so ga razglasili leta 1890 na zasedanju organizacije socialističnih in delavskih strank Druga internacionala (1889–1916). Prvi maj je postal simbol boja za pravice delavstva, za dostojno plačilo in socialno varnost, za zdrave delovne pogoje in osemurni delovnik. Je glas zoper izkoriščanje, socialno negotovost in životarjenje v revščini. Četudi deluje kot arhaična muzejska ostalina prejšnjega stoletja, ponekod še vedno ovenčan z nageljni v gumbnicah, jutranjimi povorkami godb na pihala in strumnimi mlaji, ostaja nujno potreben opomnik zoper družbene krivice.