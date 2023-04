#Intervju Andrina Mračnikar: Že to, da vztrajamo pri maternem jeziku, se razume kot radikalna politična drža

Osmega maja bo v Kinodvoru premiera celovečernega dokumentarnega filma Izginjanje, v katerem filmska ustvarjalka Andrina Mračnikar s pričevanji članov svoje družine in drugih koroških Slovencev riše sliko okoliščin, ki so pripeljale do tega, da slovenski jezik na avstrijskem Koroškem počasi umira. To je že tretji dokumentarni film večkrat nagrajene režiserke in scenaristke – v prvem je opisala usodo strica njene mame, ki se je pridružil koroškim partizanom, v drugem z naslovom Der Kärntner spricht Deutsch pa je predstavila, kaj se je dogajalo s slovensko manjšino v času nacionalsocializma in druge svetovne vojne. Ustvarjalka, koroška Slovenka, je režijo študirala na ljubljanski AGRFT in pri priznanem režiserju Michaelu Hanekeju na dunajski filmski akademiji. Upala je, da bo film, ki je na graškem festivalu Diagonale prejel nagrado občinstva in na Festivalu slovenskega filma Portorož nagrado Vesna za posebne dosežke, spodbudil razpravo o tem, kaj za slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem pomeni izguba jezika, enega od stebrov njene identitete, in da bo predramil tisti del manjšine, ki je pod nalepko politike sprave pozabil, da z manjšino še zdaleč ni »vse v redu«. Film, pravi Andrina Mračnikar, je doživel toliko odziva kot še noben njen film doslej, ne le iz manjšine, temveč tudi od drugod iz Avstrije. V Celovcu je bil v času predvajanja razprodan in Zveza slovenskih organizacij je končno prekinila dialog s protislovensko, nemškonacionalno organizacijo Heimatdienst.