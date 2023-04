Lucio Dalla – sin Bologne: Svobodnjak, ki je do konca živel na svoj način

Ni bilo ravno naključje, posebej načrtovano pa tudi ni bilo, da sem bil v soboto 4. marca v Italiji. Med vožnjo do novega prijatelja sem v avtu načrtno prestavljal med radijskimi postajami, saj me je zanimalo, kakšen zgodovinski spomin imajo tamkajšnji glasbeni uredniki. V sebi sem se že kar nekaj časa pripravljal na datum, ki nam je pred osemdesetimi leti podaril enega največjih »cantautorejev,« kar jih je zabeležila popularna glasba – Lucia Dallo. Nisem bil razočaran, praktično na vsaki priobalni frekvenci je kakšna pesem zadišala po njem, ali v njegovi izvedbi ali priredbi Fabrizia De Andrea, Ornelle Vanoni, Celine Dion, Luciana Pavarottija in Francesca De Gregoria. Dokler na Radiu Capodistria končno nisem dočakal tiste, zaradi katere sem tako nervozno preklapljal med frekvencami: 4/3/1943. Njegova grenko-sladka pripoved enostavno ne more mimo te avtobiografske kancone, vezane na rojstni datum, bolj poznane kot Gesu Bambino (Jezusovo dete). Vendar v bližini ni bilo nobenega pristanišča, ne čednih mornarjev, le objem mesta Bologna, ki je na njegov način vklesano v vse njegove pesmi.