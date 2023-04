Konoplja se osvobaja spon prohibicije

​Nepojmljivo se zdi, da si naša družba dandanes ob vseh strokovnih virih informacij, ki so nam na voljo, še vedno zastavlja vprašanje, ali je konoplja res nevarna droga ali vir zdravilnih učinkovin. To se je izkazalo v dveh nedavnih javnih razpravah: predavanju dr. Josipine Červek na povabilo Društva onkoloških bolnikov Slovenije na Medicinski fakulteti v februarju in lanskega decembra ob razpravah na predstavitvi raziskav Nacionalnega inštituta za biologijo na področju kanabinoidov v Hiši EU v Ljubljani. Eksponentno naraščajo odlične znanstvene objave in klinične študije, ki kažejo na določeno paleto bolezenskih stanj, kjer bi pomembne sestavine konoplje bolezen olajšale, zamejile ali celo pozdravile. Te specifike vse bolje spoznavamo zaradi novih molekularnih, genskih in slikovnih »orodij« ter ne nazadnje bioinformacijskih algoritmov, ki nam odstirajo poglede v delovanje rastlinskih učinkovin.