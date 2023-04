Ustavne spremembe: Ministri, poslanci in sodniki

Vsak poseg v ustavo je občutljiv, še posebej takšen, ki se dotika občutljivega mehanizma zavor in ravnovesij. Ustavna ureditev delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno se uresničuje izkrivljeno. Vrstni red po dejanski moči je drugačen, kot je zapisan v ustavi: na prvem mestu je izvršilna, na drugem zakonodajna, daleč za njima pa zaostaja pravosodje. Izvršilna se je posebej okrepila v krizah – ekonomski, covidni in ukrajinski – pa tudi že v času osamosvajanja. Prevlado nad zakonodajno oblastjo, ki jo izvršilna oblast dosega s pomočjo političnih strank in njihovih koalicij, smo postopno ponotranjili kot nekaj neproblematičnega. Zakonodajna oblast v parlamentarnem sistemu ni več nadrejena drugima dvema, kot je veljalo v skupščinskem sistemu, toda v ustavi tudi ni podlage za to, da bi bila izvršilni podrejena. Najboljši primer, ki ilustrira dejansko prevlado izvršilne oblasti, je nadzor, ki ga v njenem imenu opravljajo politične stranke nad poslanci, kadar »tajno« glasujejo o najvažnejših kadrovskih imenovanjih. Ta nadzor je zelo izrazit, čeprav je na prvi pogled jasno, da pomeni kršitev ustavne določbe, da poslanci niso vezani na nobena navodila. Tehnično so metode kontrole raznolike in se spreminjajo z razvojem informacijskih tehnologij, skupno pa jim je, da poslancem preprečujejo glasovanje po njihovi vesti, ko gre za odločitve, kot so volitve predsednika vlade in ministrov, pa tudi ustavnih sodnikov.