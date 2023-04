Prihajajo po vas

Pred časom je naš ugledni literarni zgodovinar in statistik Drago Bajt na podlagi obširne statistične analize nominirancev in dobitnikov literarnih nagrad za poezijo v obdobju zadnjih nekaj let izračunal, da se iz naroda pesnikov spreminjamo v ljudstvo ranljivih pesnic, saj da bodo po Prešernu, Kosovelu, Šalamunu in Grafenauerju v bodoče naše narodno izkustvo v verze pretapljale nekakšne Anje, Veronike in Nine.