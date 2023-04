Čas velikih odkritij​

Ljudstvo Lozi ta oblak imenuje Mosi-oa-Tunya, »dim, ki grmi«. Mosi-oa-Tunya leži na jugu Afrike, na meji med današnjo Zambijo in Zimbabvejem. Tisoč let so tamkajšnji Tonge, Ndebele, Loziji in Bantujci živeli v harmoniji z naravo, zalivali nasade z vodo iz skrivnostnega Zambezija, »velike luže«, in enkrat na leto s slovesnostjo kuomboka praznovali konec deževne dobe, ko jim je velika luža poplavila pridelke na poljih in prebivališča ter jih prisilila, da so se preselili bolj na sever. Ob ritmu dežja so se bantujska plemena naučila živeti tudi ob tem nenavadnem zvoku, daljnem zamolklem grmenju, ki je prihajalo iz velikanskega belega oblaka dima, ki se je tam na jugu dvigal iz zemlje. Mosi-oa-Tunya.