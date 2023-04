Dan upora

Fendt, John Deere, New Holland, Explorer, Kubota, Lamborghini, Claas, Valtra, Deutz, Massey Ferguson, Case IH, Torpedo, Steyr, Landini, Same … Ljubljana je bila v torek videti kot prizorišče svetovne razstave traktorjev in je bila v tej vlogi ravno tako imenitna prestolnica, kot je bila imenitna Narodna galerija, kjer so ravno takrat, ko se je ta ustanova skupaj s parlamentom, Narodnim muzejem, Opero, Dramo, Cankarjevim domom in še celo vlado znašla v impozantnem obroču kmetijskih strojev – menda naj bi jih bilo okoli 1500 – nameščali žaromete in vlekli kable za večerno odprtje razstave Rembrandtovih grafik.