V vasi Tamassit je začel prvo proizvodnjo evropskih sirov, ki jih je vzljubil med službovanjem v Švici, kjer si je sicer denar služil v tehnološki branži. Ob koncih tedna je rad obiskoval koče v pokrajini Gruyeres, od koder izvira tudi znan švicarski istoimenski trdi sir. Takrat je videl, kako domačini pripravljajo sir, in celoten postopek mu je bil tako zelo všeč, da se je po vrnitvi v domovino odločil iz tega narediti svojo poslovno zgodbo. V proizvodnji švicarskih in tudi drugih evropskih sirov v rodni Alžiriji je namreč videl velik potencial. V svoji mali sirarni na obronkih alžirskega gorovja se je specializiral za srednje trdi sir Vacherin Fribourgeois, ki izvira iz švicarskega kantona Vaud, izdelan pa je iz surovega mleka. Prav to, da uporablja surovo mleko, je bilo za alžirski trg, kjer je predpisano, da mora biti mleko pasterizirano, velika novost. Ibersiene je to težavo uspel prebroditi, pa tudi to, da v Tamassitu ni bilo tekoče vode in da je mleko krav zaradi različne krme nihalo v kakovosti ter tudi okusu. Izbor sirov, ki jih proizvaja, je s časom povečal še na mocarelo in parmezan. Krog kupcev se je širil in sedaj je njegove sire že možno najti tudi v večjih trgovinah v prestolnici, med odjemalce pa sodijo tudi evropska veleposlaništva, ki si ob narezku želijo znan okus sirov s celine na drugi strani Sredozemskega morja. Sir Vacherin Fribourgeois prodaja za slabih 30 evrov za kilogram, Ibersienov parmezan pa je cenovno dostopnejši. Alžirci morajo zanj odšteti okoli sedem evrov za kilogram.