S križarko MV Gemini, ki bo od novembra tri leta plula po svetovnih oceanih, se namerava prepustiti rezanju valov, nenehnemu uživanju v sončnih žarkih in morskih sapicah na krovu. Dogodivščina v najcenejši kabini jo bo stala 30.000 dolarjev na leto, kar je za upokojeno srednješolsko učiteljico iz Kalifornije zajeten zalogaj. Ko je pregledala svoje finance in se odločila, kaj vse od imetja lahko proda, je ugotovila, da je približek njeni življenjski želji – živeti na križarki – uresničljiv. Živela bo v kabini brez oken, a s televizijskim ekranom, na katerem bo lahko videla sliko zunanjosti. To bo zanjo dovolj, da jo bo zvabilo na krov. V treh letih bo prekrižarila okoli 130.000 navtičnih milj, ladja se bo zasidrala v 375 pristaniščih v 135 državah sveta. Prekrižarila bo vse svetovne oceane in na dnevnih izletih videla večino svetovnih znamenitosti. Med tisoč drugimi potniki ne bo iskala nove ljubezni življenja, zatrjuje. Dolgoletno srečno samsko gospo zanimajo samo nova prijateljstva in odkrivanje sveta. Vsa svoja doživetja namerava opisati na blogu, s čimer si želi tudi druge ljudi zvabiti iz njihovih con udobja in jih prepričati, da potujejo. »Ne ostanite doma. Dom je morda tam, kjer je srce. Toda dom je lahko tudi tam, kjer obesite klobuk. Obesite ga, pojdite na ladjo, na letalo, v avto – a pojdite nekam,« pravi Lanova.