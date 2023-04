Tako danes 86-letna Margareth Thompson odgovarja na vprašanje, kako se je počutila, ko se ji je pri starosti osemdesetih let izpolnila dolgoletna želja in je prvič poletela z jadralnim padalom. Po 30 letih razmišljanja, potem ko je po upokojitvi z možem začela s pohodi v švicarskih Alpah, je slednjič zbrala pogum in se zavihtela med oblake. To je storila prav tam, kjer sta z možem vrsto let uživala v gorskem pohodništvu in občudovala jadralne padalce med njihovim spuščanjem v dolino. Ko je z inštruktorjem naredila tiste prve tri korake po gorskem grebenu in nato začutila, da hodi le še v prazno po zraku, se je počutila svobodna. Na dolgem poletu si je ogledovala pokrajino, majhne hiše in ljudi ter neskončno uživala. Ko se je slednjič odločila, da bo dobrih 11 let po moževi smrti prvič poletela z jadralnim padalom, je to hotela združiti z družbeno koristnim delom. S svojim prvim poletom je zbrala 1500 funtov za eno izmed londonskih očesnih klinik. Zgodbo je ponovila še s svojim drugim poletom, ki ga je izvedla pet let pozneje. Takrat je 2000 zbranih funtov namenila hospicu v Belfastu. Sedaj je stara 86 let in polna energije. Prosti čas si zapolnjuje z aktivnostmi v društvih za slikanje in kvačkanje. A s poleti z jadralnim padalom še ni zaključila. Ko so ji pojasnili, da lahko leti, dokler jo nesejo noge, se je odločila, da se bo naslednjič med oblake zavihtela takrat, ko bo stara 90 let. »Morda pa nekoliko prej, če mi bo pešalo zdravje,« je še dodala.