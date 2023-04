Tako kot oče se je tudi sam navdušil nad arhitekturo, malce maminih primesi, ki je bila zgodovinarka, pa je poskrbelo, da je slednjič postal konservator, kjer je lahko nadaljeval s svojim občudovanjem gradov. Večino življenja se je ukvarjal z zaščito propadajočih zgradb. Ker mu grad Betchworth iz njegovega otroštva ni dal miru, zgradba pa je vedno bolj propadala, se je ogrel za idejo, da bi se lotil njegove restavracije. Večkrat je grad od mestnih oblasti poskušal neuspešno kupiti, dokler zob časa na dvorcu, kjer naj bi nekoč prenočil tudi kralj Edward I., tudi mestnih oblasti ni prisilil, da so se gradu morale odpovedati. Higgins je mestnim očetom za kupnino ponudil en funt in dodal zavezo, da bo grad vsaj za silo obnovil. Primaknil je nekaj lastnih prihrankov, a si je večino vložka uspel pridobiti iz sklada za obnovo angleške kulturne zapuščine. Tako je uspel popraviti večino fasade, gradu so dodali nova okna, tudi terasa je zasijala v novi podobi. Iz gradu, ki je bil tik pred tem, da se sesede sam vase, je spet naredil turistično atrakcijo, ki si jo je letno ogledalo štirikrat več ljudi kot v letih grajskega hiranja. Z obnovo gradu nadaljuje, nikakor pa v svojem početju ne vidi priložnosti za zaslužek. Prav nasprotno, grad bi rad prej ko slej spet – kot javno dobro – prepustil v upravljanje kakšnemu skladu za upravljanje s kulturno zapuščino. »Če sem grad kupil za en funt, kaj je boljšega od tega, da ga spet podarim,« se je za britanski Guardian vprašal Higgins.