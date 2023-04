Pred današnjo sejo parlamenta je visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt v četrtek sprejel odločitev o deblokadi oblikovanja vlade Federacije BiH in tako končal večmesečno politično krizo.

Na podlagi širokih pooblastil, ki jih ima kot visoki predstavnik ZN v BiH, je za zakonito razglasil imenovanje vlade, ki sta ga pred tem podpisala predsednica federacije Lidija Bradar iz HDZ BiH s soglasjem podpredsednika Igorja Stojanovića iz Socialdemokratske stranke (SDP).

Politično krizo je pred tem sprožila SDA, ker njen član Refik Lendo, tudi eden od podpredsednikov federacije, sklepa o imenovanju vlade ni želel sopodpisati, kot to predpisuje ustava. Schmidt v četrtek svoje odločitve sicer ni podrobneje pojasnil.

Za potrditev imenovanja nove vlade je danes glasovalo 51 od 98 poslancev. Med sejo vlade so pred poslopjem parlamenta izbruhnili protesti, h katerim je pozvala SDA in kjer so se zbrali državljani, nezadovoljni nad Schmidtovo odločitvijo, poroča bosanski spletni portal televizije N1.

Tudi seja je bila večkrat prekinjena, ker so nekateri poslanci stalno zahtevali odmore, kasneje pa so predstavniki Demokratske fronte (DF) sejo zapustili in se pridružili protestom. Nekoliko kasneje so to storili tudi predstavniki SDA, preostali poslanci pa so nato potrdili sestavo nove vlade z 51 glasovi za, enim vzdržanim ter z dvema glasovoma proti.

Novi premier Federacije BiH Nermin Nikšić je v svojem nagovoru po glasovanju izpostavil, da bo nova vlada osredotočena na gospodarske reforme, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Dodal je, da bodo odprti »za vse konstruktivne kritike, predloge in sodelovanje«.

»To je čas izzivov, s katerimi se sooča BiH in vse ravni oblasti. Inflacija, izseljevanje in migracije so nekateri izmed ključnih izzivov, s katerimi se bo soočila nova vlada,« je dejal in dodal, da učinkovito soočanje z izzivi zahteva sodelovanje vseh in podporo mednarodne skupnosti.

»Zanašali se bomo predvsem na lastne vire in zmogljivosti, mednarodno sodelovanje pa naj bo impulz, ki bo prispeval celotni Bosni in Hercegovini,« je še dejal Nikšić, čigar vlado bo poleg njega sestavljalo še 15 ministrov in ministric.

Še pet ministrov je iz njegove stranke SDP, štirje iz HDZ BiH, dva iz Naroda in pravice (NiP), dva iz Naše stranke, eden iz HDZ 1990, med ministri pa bo tudi Ramo Isak, ki glede na poročanje portala N1 BiH trenutno ne pripada nobeni stranki.