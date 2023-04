Gradivo vladne pogajalske skupine, ki so ga prejeli, po besedah predsednika Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides Damjana Polha ni niti odgovor na predlog koncepta zdravstvenega stebra, ki so ga podale zdravniške organizacije, niti pogajalsko izhodišče za nadaljevanje pogajanj. Kot je dodal v odzivu za STA, pa se »krepko oddaljuje od poti, s katero bi preprečili nadaljnji razkroj javnega zdravstva«.

»Odgovor vladne strani zveni kot zapoznela prvoaprilska šala in pomeni norčevanje iz zdravstvenih delavcev in vseh uporabnikov javnega zdravstva. S takim vladnim početjem postaja razgradnja javnega zdravstva dejstvo in balkanizacija zdravstva na pohodu,« se je odzval Polh.

Predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič pa je za STA navedla, da je predlog nepopoln, saj da ne vsebuje predlogov glede plačnih skupin B, F in J, torej direktorjev ter strokovnih in tehničnih delavcev.

Da bo vlada predlog reprezentativnim sindikatom zdravstva in socialnega varstva posredovala še ta teden, je v minulih dneh napovedal državni sekretar na ministrstvu Tadej Ostrc. Na vprašanje, kako različen bo predlog vladne strani od želja in predlogov sindikatov, je odgovoril, da večjih konceptualnih razlik v predlogih ne pričakuje, saj so se s sindikati o vsebini pogajanj dogovorili na začetku pogajanj. Zagotovil pa je, da časovnica oblikovanja zdravstvenega plačnega stebra do 30. junija ostaja nespremenjena.

Vlada je pogajanja o novem plačnem stebru v zdravstvu, ki sicer potekajo ob sredah dopoldne, za zadnji dve sredi odpovedala. Ostrc je v torek poudaril, da sta razloga objektivne narave - prejšnjo sredo je namreč v državnem zboru cel dan potekala razprava ob interpelaciji vlade, 26. aprila pa je predpraznični dan, ko so številni posamezniki z »vseh strani« že vnaprej napovedali odsotnosti.

Kot so za STA navedli na ministrstvu za zdravje, se bodo pogajanja nadaljevala v sredo po praznikih.