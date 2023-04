Kolesarji so se danes spopadli z razgibano vožnjo na čas v okolici Chatel-Saint-Denisa (18,75 km). Vsebovala je tudi 4,3 km dolg vzpon s povprečnim naklonom okoli pet odstotkov. To je ponudilo priložnost tudi boljšim hribolazcem. Adam Yates je bil najboljši pri prvem vmesnem času pred vrhom vzpona, v drugem delu trase pa je razliko napravil mladi Ayuso in prav tako v drugem delu zelo hitrega Jorgensona ugnal za pet sekund, Yatesa pa za 17. Svetovni prvak v kronometru Norvežan Tobias Foss (Jumbo-Visma) je bil osmi s 24 sekundami zaostanka.

Za Ayusa, ki je dirkal prvič po lanski dirki po Španiji in tamkajšnjem tretjem mestu v skupnem seštevku, je bila to druga zmaga v karieri. Moštveni kolega slovenskega asa Tadeja Pogačarja v ekipi emiratov je pred tem slavil na lanskem enodnevnem memorialu bratov Otxoa v Getxu. V skupnem seštevku ima mladi Španec 18 sekund naskoka pred Jorgensonom ter 19 pred Fossom. Do danes vodilni Britanec Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) je bil šele 21. (+0:49) in je v skupnem seštevku zdrsnil na deseto mesto (+0:38).

Edini Slovenec Novak je tudi danes precej zaostal. Ciljno črto je prečkal 3:24 minute počasneje od zmagovalca ter zasedel 120. mesto. V skupnem seštevku je pridobil eno mesto in je zdaj 110. z zaostankom 17:18 minute.

V soboto bo na sporedu kraljeva etapa od Siona do Thyona 2000 (161,6 km). Kolesarje čaka zahteven zaključni vzpon na Thyon, ki je dolg 20,9 km s povprečnim naklonom 7,6 odstotka.