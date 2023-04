Časnik navaja, da so rusko ladjo SS-750 fotografirali v Baltskem morju, štiri dni pred še vedno nepojasnjenimi eksplozijami na plinovodu, ki Rusijo povezuje z Nemčijo. Na ladji, ki je po besedah švedskega vojaškega analitika specializirana za podvodne operacije, se nahaja tudi mini podmornica. »Danska vojska je potrdila, da je bilo 22. septembra 2022 z danskega patruljnega čolna na območju vzhodno od Bornholma posnetih 26 fotografij ruskega plovila,« je zapisal časnik Information.

Nekdanji danski obveščevalec in analitik Jacob Kaarsbo je za časnik povedal, da prisotnost ladje SS-750 na območju osvetljuje dogajanje v regiji v dneh pred septembrsko sabotažo. »Potrditev je bila še posebej zanimiva, ker vemo, da ta ladja lahko izvede takšno operacijo«, je dejal Kaarsbo. Sedem mesecev po eksplozijah na plinovodih Severni tok 1 in 2 kljub preiskavam v Nemčiji, na Švedskem in Danskem, ki še potekajo, namreč še vedno ni jasno, kdo je odgovoren za eksplozijo.

Ameriški raziskovalni novinar Seymour Hersh je februarja trdil, da je ameriška mornarica Norveški med Natovo vajo pomagala namestiti eksploziv na plinovode in ga več mesecev zatem daljinsko sprožila. Njegove trditve je takrat podprla tudi Rusija, ki je za sabotažo obtožila Zahod, na čelu z ZDA, in pozvala k mednarodni preiskavi. Zahodne države so na drugi strani za eksplozije na plinovodih obtožile Moskvo.

Ameriški časnik New York Times je nato marca poročal, da so ameriški obveščevalci pridobili podatke, ki so kazali na to, da je bila odgovorna »proukrajinska skupina«, brez vpletenosti ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in oblasti v Kijevu. Tožilec, ki vodi preiskavo na Švedskem, je po poročanju AFP marca dejal, da še vedno ni jasno, kdo stoji za sabotažo, in zadevo označil za izjemno zapleten primer. »Naša glavna domneva je, da za tem stoji država,« je dejal.