V SDS so prepričani, da veliko ljudi kmeta in njegovo delo jemlje kot nekaj samoumevnega, čeprav sta epidemija covida-19 in nazadnje še ruski napad na Ukrajino pokazala, da hrana ni nekaj, kar je vedno dosegljivo, in da gre za najbolj strateško surovino. Kmetijstvo je po prepričanju stranke panoga, ki je daleč najpomembnejša za preživetje ljudi, zato vsak kmet, ki prideluje hrano, ne prideluje samo komercialnega izdelka, ampak nekaj, kar je strateškega pomena za prihodnost.

V SDS ocenjujejo, da je trenutna vladajoča koalicija v zadnjem letu sprejela vrsto predlogov, ki »zgolj prispevajo k zatiranju slovenskega kmeta«. Ukrepi, tako SDS, niso oblikovani v dogovoru s kmeti, niti niso oblikovani za kmete. Ogrožali naj bi okoljske cilje, vodili v zaraščanje kmetij, opuščanje kmetovanja, širjenje zveri in tujerodnih vrst, obenem pa dodatno finančno obremenjevali kmeta.

»Vlada Roberta Goloba s svojim ravnanjem, ustanavljanjem strateških svetov, uredbami in zakoni močno omejuje kmetovanje in s tem tudi ohranjanje slovenske krajine,« navajajo v SDS, kjer verjamejo, da se da in mora zagotoviti pomoč kmetijstvu ter z njim sodelovati pri pripravi ukrepov in zakonodaje. Za sprejem na izredni seji tako predlagajo vrsto priporočil »za takojšnje reševanje položaja slovenskega kmeta«.

»Vlada naj nemudoma prilagodi okoljske zahteve za kmetovanje na območju Nature 2000«

V SDS med drugim želijo, da bi DZ vlado pozval, da nemudoma prilagodi okoljske zahteve za kmetovanje na območju Nature 2000 na način, da kmetom ne bodo onemogočale kmetovanja. Hkrati pa naj vladi naloži, da takoj začne uradni postopek za zmanjšanje obsega ozemlja Slovenije, ki ga pokriva Natura 2000. Pri tem dodajajo, da to ozemlje danes zajema 37,16 odstotka ozemlja, medtem ko je evropsko povprečje 18 odstotkov.

DZ naj bi po željah SDS vlado tudi pozval, naj zagotovi, da bo podnebne in okoljske ukrepe iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2021-2027 možno izvesti na kmetu dostopen način ter da bodo uporabni, izvedljivi ter trajnostni, finančna sredstva pa naj se v celoti obdržijo v kmetijstvu oziroma kmetijskem sektorju. Poslanci naj bi po predlogu opozicijska stranke vlado tudi pozvali, naj ne uvaja novih davčnih bremen, zagotovi, da bodo plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v celoti izvzeta iz plačila dohodnine, in vsa neposredna plačila ter ostala sredstva v kmetijstvu uskladi z inflacijo.

Vlado naj bi DZ po predlogu SDS tudi pozval, da nasprotuje sprejetju nove uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev, ki bi uporabo teh sredstev močno omejil, na občutljivih območjih pa celo prepovedal. Vlada naj bi bila po predlogih SDS tudi pozvana, da takoj pripravi zakonske spremembe za zaščito najboljših kmetijskih zemljišč in njihovo ohranitev za proizvodnjo hrane ter postavi prehransko varnost Slovenije za prioriteto svojega delovanja.

SDS za zmanjšanje populacije zveri in divjadi

DZ naj bi vlado pozval tudi, da zagotovi zmanjšanje populacije zveri in divjadi na nosilno zmogljivost okolja, ter da v prihodnosti učinkovito upravlja z zvermi in divjadjo, tako da se zaščiti prebivalstvo in omogoči varno kmetovanje Nenazadnje pa bi SDS vlado pozval še k sprejetju ukrepov za ureditev verige vrednosti preskrbe s hrano in zagotovitev pravične cene za kmete.

Zahteva SDS prihaja po velikem shodu kmetov ta teden, ko je več tisoč udeležencev, tudi na stotine traktorjev, protestiralo v Ljubljani in zagovarjalo svoje zahteve do vlade. Organizatorji shoda sicer odločno zavračajo, da za njimi stoji politika ali kakšna politična stranka.