»Prvi maj je praznik vseh, ki živijo od svojega dela in ki jim je bilo skozi zgodovino, čeprav so vedno predstavljali večino, pogosto onemogočeno odločati o tem, v kakšni družbi želijo živeti. Boji organiziranega dela in levih političnih sil za osemurni delavnik in druge pravice iz dela niso zgolj stvar preteklosti in spomina,« je v poslanici ob 1. maju zapisal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost Luka Mesec.

Kot je opozoril Mesec, so erozija delavskih pravic, njihovo krčenje in kršenje stalnica tako v državah globalnega centra kot na svetovni periferiji. »Če na periferiji prevladujeta izkoriščanje migrantskih delavcev, neformalne zaposlitve ter pogosto nečloveške razmere v izvozno-procesnih conah, pa so v državah centra vse bolj prevladujoči trendi outsourcinga in prekarizacije delovne sile. Ne glede na obliko izkoriščanja pa je namen povsod enak: zniževanje cene delovne sile z namenom zagotavljanja dobičkov,« je opozoril.

Boj za delavske pravice in pravičnejšo družbeno ureditev po njegovih besedah ostaja temeljni izziv sedanjosti, z njim pa so notranje povezani boji za robustne socialne blagajne ter sisteme socialne varnosti, ki delovnim ljudem omogočajo spodobno življenje, ter blažijo družbene neenakosti, ki izvirajo iz kapitalističnega produkcijskega načina.

»Robusten javni pokojninski sistem zagotavlja varnost tistim, ki so gradili našo družbo v preteklosti, javen in dostopen zdravstveni sistem pa blaži najhujše neenakosti, tiste v zdravju. Pandemija covida-19 je kljub zaprtjem pokazala, da so kritična infrastruktura delovni ljudje, ki jo sestavljajo, in brez katerih naša družba ne more delovati,« je izpostavil Mesec.

Na ministrstvu se, kot je poudaril, izzivov zavedajo. Med ukrepi je napovedal krepitev inšpektorata za delo, spomnil je tudi na sprejetje novele zakona o čezmejnem izvajanju storitev, pripravo sprememb na področju evidentiranja delovnega časa ter sprejetje pravilnika o poklicnih boleznih, ki so ga pripravili skupaj z zdravstvenim ministrstvom. »Pripravljamo spremembe delovne zakonodaje ter zakonodaje s področja urejanja trga dela, z namenom zaščite pravic delovnih ljudi in izboljšanja njihovega materialnega položaja,« je še dodal in sklenil, da si bodo na ministrstvu še naprej prizadevali za izboljšanje položaja delovnih ljudi.

Maljevac ob 1. maju: Pravice in varnost niso podarjene, so priborjene

Praznik dela je praznik vseh, ki za preživetje, streho nad glavo in socialno varnost prodajajo lastno delo, pa je zapisal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Kot je dejal, se morajo zaposleni predvsem zavedati svojega ključnega kapitala: povezane in organizirane akcije. Ob tem je dodal, da pravice in varnost niso podarjene, so priborjene.

Lastniki podjetij in kapitala prevečkrat izkoriščajo svoj položaj, dosegajo nova dna izkoriščanja dela in za večnega talca jemljejo socialno varnost zaposlenih, je v poslanici ob prazniku dela zapisal minister. Kot je poudaril, se morajo zaposleni zavedati svojega ključnega kapitala: povezane in organizirane akcije ter družbene solidarnosti. »Ne zgolj delo kot tako, ta povezana, organizirana in solidarna delavska akcija praznuje svoj praznik 1. maja,« je poudaril.

Solidarna družba, ki je po njegovih besedah najmočnejši motor zagotavljanja pravic iz dela in siceršnjih naprednih družbenih premikov, »na tej točki v Sloveniji uživa tudi močno podporo aktualne vlade«. »Če so bile doslej ideje o solidarni prihodnosti prepuščene zgolj organiziranju na ravni delavskih in civilnih pobud, smo letos pred pomladjo ustanovili celo ministrstvo, katerega osrednja naloga je vzpostavljati osnovne mehanizme družbene solidarnosti,« je zapisal.

Ob tem je napovedal, da na področju ekonomske demokracije kujejo napredno zakonodajo, ki bo v podjetjih omogočila, da organizirani delavci sodelujejo v upravljanju, lastništvu in dobičku. Položaj zaposlenih v socialnem varstvu bosta še pred poletjem uredila in pravično ovrednotila poseben interventni zakon ter zakon o dolgotrajni oskrbi, je dodal. »In ker je dom pravica, smo po tridesetih letih političnega molka končno pognali stroje v gradnji javnih neprofitnih najemnih stanovanj,« je v poslanici še dodal Maljevac in vsem delavcem, pri čemer je izpostavil zaposlene v socialno-varstvenih zavodih, čestital ob prazniku.