Velika večina oziroma 76 odstotkov vprašanih Evropejcev, starih od 18 do 35 let, pravi, da so se med pripravništvom naučili stvari, koristnih za delo. V Sloveniji ta delež znaša 80 odstotkov. V šestih mesecih po zadnjem pripravništvu se jih je na ravni EU zaposlilo 68 odstotkov. 39 odstotkov jih je nadaljevalo delo pri istem delodajalcu, 25 pri drugem, štirje pa so se samozaposlili. 18 odstotkov jih je medtem nadaljevalo študij, šest odstotkov pa jih je bilo brezposelnih, še kaže raziskava.

Med sodelujočimi v Sloveniji je bilo v šestih mesecih po pripravništvu zaposlenih 61 odstotkov. 31 odstotkov jih je delalo pri istem delodajalcu, 26 pri drugem, štirje odstotki pa so bili samozaposleni. Študij jih je nadaljevalo 26 odstotkov, sedem odstotkov pa jih je bilo brezposelnih.

Več kot eno praktično usposabljanje je opravilo 52 odstotkov mladih Evropejcev, od tega jih je 37 odstotkov prakso pri enem delodajalcu opravljalo večkrat. V Sloveniji pa je več pripravništev opravljalo 40 odstotkov vprašanih, od tega 42 odstotkov večkrat pri enem delodajalcu.

Med vprašanimi v EU jih je 55 odstotkov za opravljeno delo prejelo plačilo, kar je več kot v raziskavi iz leta 2013, ko je to veljalo za 40 odstotkov vprašanih. Rezultati sicer niso povsem primerljivi, saj metodologija ni bila povsem enaka, poleg tega pa je v raziskavi pred desetimi leti sodelovalo tudi Združeno kraljestvo, Hrvaška pa ne. V Sloveniji jih je plačilo prejelo 71 odstotkov, kar državo uvršča na četrto mesto med vsemi članicami.

Vse več mladih se usposablja v drugi državi

Eurobarometer kaže še, da je vse več mladih, ki praktično usposabljanje opravljajo v drugi državi. Najmanj eno pripravništvo v drugi članici EU je opravilo 21 odstotkov tistih, ki so ga opravljali, leta 2013 je tako odgovorilo devet odstotkov. Med vprašanimi v Sloveniji jih medtem prakso v tujini opravljalo 15 odstotkov.

Najpogostejša oblika prvega stika s trgom dela je sicer študentsko delo. V EU je bilo tovrstno delo prva delovna izkušnja za 22 odstotkov mladih, v Sloveniji pa za 57 odstotkov, kar je daleč največ med vsemi članicami EU.

Raziskavo, ki jo je naročila Evropska komisija, je opravil inštitut Ipsos na vzorcu 26.334 državljanov EU, starih med 18 in 35 let. V 24 članicah, tudi Sloveniji, je sodelovalo 1000 mladih, v treh pa 500. Opravili so jo med 15. in 24. marcem. Pri številnih vprašanjih so pri izračunu deležev upoštevali zgolj tiste, ki so opravljali prakso.

Evropska komisija pripravlja še podrobnejšo analizo rezultatov, ki jih bo uporabila pri pripravi pobude za nadgradnjo okvirja kakovosti za pripravništva. To bo tudi ključni dokument evropskega leta veščin.