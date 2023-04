S tem so se v združenju odzvali na neuradne informacije, da naj bi se za znižanje števila specializacij v okviru nacionalnega razpisa zavzemali v oni. Odbor za načrtovanje specializacij je letos namreč znižal število specializacij družinske medicine v okviru nacionalnega razpisa. Na lanskem razpisu je bilo na nacionalnem razpisu za področje družinske medicine mladim zdravnikom namreč na voljo 35 mest, letos pa le 13 specializacij družinske medicine.

V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije poudarjajo, da je odbor za načrtovanje specializacij »vse odločitve glede števila in strukture specializantov sprejel s soglasjem vseh članov odbora«. »Zanimivo torej je, kdo širi tovrstne neuradne informacije in s kakšnim razlogom ali ciljem. Da se specializanti raje odločajo za nacionalni razpis, pa je mogoče razumeti, saj imajo pri slednjem manj obveznosti. Na drugi strani pa na ta način ne pokrivamo teritorialnih potreb izvajalcev javne zdravstvene službe na primarni ravni," se je za STA odzval direktor združenja Marjan Pintar. V odboru za načrtovanje specializacij poleg predstavnikov Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije in Zdravniške zbornice Slovenije sedijo še predstavnik ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Poleg 13 specializacij družinske medicine v okviru nacionalnega razpisa, je letošnji razpis mladim zdravnikom ponujal še 87 specializacij pa pri znanih izvajalcih, torej v zdravstvenih domovih po Sloveniji. Razlika je v tem, da morajo glede na pravilnik o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravniki po opravljeni specializaciji pri znanem izvajalcu sprejeti njegovo ponudbo za prvo zaposlitev za enako časovno obdobje, kot je trajala specializacija, torej za štiri leta.

Družinski zdravnik in predsednik odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije Rok Ravnikar je ob tem za STA ocenil, da bi se moralo za stabilizacijo razmer na primarni ravni zdravstva na razpise več let zapored letno prijaviti vsaj 100 mladih zdravnikov.