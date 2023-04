V zadnjem lanskem četrtletju je bil v območju evra bruto domači proizvod (BDP) stabilen, medtem ko se je v območju EU skrčil za 0,1 odstotka. Med državami, za katere so bili na voljo podatki, je v prvem četrtletju največjo rast BDP beležila Portugalska (+1,6 odstotka), sledile so Španija, Italija in Latvija (vse po +0,5 odstotka). Padce sta beležili Irska (-2,7 odstotka) in Avstrija (-0,3 odstotka). a letni ravni so vse države razen Nemčije (-0,1 odstotka) beležile gospodarsko rast, so še zapisali na Eurostatu.

Nemški bruto domači proizvod (BDP) je po podatkih tamkajšnjega statstičnega urada Destatis na četrtletni ravni v prvem letošnjem četrtletju stagniral. Največje gospodarstvo območja z evrom se je tako izognilo tehnični recesiji, poročajo tuje tiskovne agencije.

Francosko gospodarstvo, ki velja za drugo največje v območju z evrom, se je v prvih treh mesecih letošnjega leta na četrtletni ravni okrepilo za 0,2 odstotka, kar je bilo skladno s pričakovanji analitikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V sosednji Italiji se je BDP v prvem četrtletju okrepil za 0,5 odstotka, v Avstriji pa se je skrčil za 0,3 odstotka. Gre za prvo četrtletno krčenje gospodarstva po zadnjem trimesečju leta 2021, poroča dpa.