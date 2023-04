Po navedbah sindikata zdravnikov je bilo v spopadih v ponedeljek in torek v prestolnici Zahodnega Darfurja El Geneini ubitih najmanj 74 ljudi. Ob tem so pojasnili, da števila smrtnih žrtev preostalih dni v tednu za zdaj zaradi nenehnih spopadov ne morejo potrditi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Guverner sosednje zvezne države Severni Darfur Nimir Mohamed Abdel Rahman je medtem danes sporočil, da so iz te zahodne sudanske regije v četrtek evakuirali 113 humanitarnih delavcev. Kot je dejal, so jih prepeljali v sosednji Čad, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Med drugim so iz zvezne države evakuirali osebje Svetovnega programa za hrano (WFP), Sklada ZN za otroke (Unicef), misije ZN v Sudanu (UNITAMS) in norveške organizacije za pomoč beguncem. Po navedbah UNITAMS je evakuacijo organizirala Francija.

V Sudanu so 15. aprila po večtedenskem sporu izbruhnili spopadi med sudansko vojsko pod vodstvom generala Abdela Fataha al-Burhana in paravojaškimi silami za hitro posredovanje (RSF), ki jim poveljuje njegov namestnik Mohamed Hamdan Daglo. Iz sveta se vrstijo neuspešna prizadevanja za premirje, številni domačini in tujci v državi pa iščejo možnosti za odhod.

Tuje države so prizadevanja za umik svojih državljanov iz Sudana okrepila v torek, ko je med sprtima stranema začela veljati krhka 72-urna prekinitev ognja, ki so jo danes ponoči za tri dni podaljšali. Kljub dogovoru se nadaljujejo spopadi in plenjenja, predvsem v prestolnici Kartum in v Darfurju na zahodu države. Po uradnih podatkih je doslej življenje izgubilo najmanj 512 ljudi, več kot 4000 je ranjenih. Dejansko število žrtev je sicer verjetno precej višje.

EU za humanitarno pomoč v Sudanu namenila 200.000 evrov

Evropska unija je za humanitarno pomoč v Sudanu, kjer so sredi meseca izbruhnili siloviti spopadi, namenila 200.000 evrov. Pomoč naj bi prek sudanskega Rdečega polmeseca dosegla okoli 70.000 ljudi, so sporočili danes v Bruslju.

Evropska sredstva bodo omogočila prvo pomoč, evakuacije in psihosocialno pomoč. To bodo nudili okoli 70.000 ljudem v zveznih državah Kartum, Severni Kordofan, Južni Darfur, Severni Darfur in Severna država. Izpostave sudanskega Rdečega polmeseca v preostalih zveznih državah pa bodo sredstva prejela za povečanje pripravljenosti.

Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je ob tem znova obsodil nasilje v Sudanu ter pozval k takojšnji prekinitvi ognja, da bi zdravstvenim in humanitarnim delavcem omogočili nudenje pomoči.»Prejemamo pretresljiva poročila o izgubljenih življenjih, vključno z ubijanjem humanitarnih delavcev. Pozivam k polnemu spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava, zaščiti civilistov, ter varnosti humanitarnih organizacij in njihovih delavcev, da bodo lahko prizadetim nudili nujno pomoč,« je dodal.