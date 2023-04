Ozadje je sodba omenjenega sodišča z januarja 2021. V njej so sodniki ugotovili, da je Rusija odgovorna za »nečloveška« dejanja proti gruzijskim državljanom po koncu spopadov, ki so trajali od 8. do 12. avgusta 2008.

Gruzija je v vojni proti Rusiji izgubila nadzor nad svojima separatističnima regijama Abhazijo in Južno Osetijo. Sodišče je sicer prišlo do zaključka, da Rusija ne more biti odgovorna za kršitve človekovih pravic med petdnevno vojno. A po premirju 12. avgusta 2008 so bile ruske oblasti odgovorne za razmere na konfliktnem območju in bi morale tudi uveljaviti konvencijo o človekovih pravicah, so takrat menili sodniki.

Vendar pa je Rusija južnoosetijskim silam dovolila ropanje, požige, zlorabe in mučenje. Gruzijski civilisti so bili ujeti, izgnani ali ubiti, so v takratni razsodbi navedli sodniki.

Vse do zdaj je ostalo odprto vprašanje odškodnine. Sodniki v Strasbourgu so danes razsodili, da mora Rusija Gruziji plačati skoraj 130 milijonov evrov, od tega okoli 115 milijonov evrov zato, ker Gruzijcem niso dovolili vrnitve v Abhazijo in Južno Osetijo.

Ali bo Gruzija dejansko kmalu dobila denar, ostaja odprto. Ruski predsednik Vladimir Putin je namreč napovedal, da ne bo več priznaval sodb ESČP.

Rusija je bila zaradi agresije proti Ukrajini izključena iz Sveta Evrope in tako ni več pogodbenica Evropske konvencije o človekovih pravicah, za spoštovanje katere skrbi sodišče. Pri ESČP sicer še vedno teče več tisoč tožb proti Rusiji.