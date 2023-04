»Sindikati smo bili tisti, ki že od industrijske revolucije dalje zahtevamo, da so spremembe humane, solidarne in pravične. Praznik dela je hkrati opomin in spomin na tragične dogodke, do katerih je prišlo prav zaradi prizadevanja delavcev za spremembe položaja delavcev na bolje. Cilj teh sprememb in ta prizadevanja so nikoli končana pot. So pot, na kateri gaz utiramo sindikati,« so v poslanici ob prazniku dela zapisali v Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam.

Kot so zapisali, so časi drugačni kot pred skoraj 200 leti, družba je drugačna, okoliščine, v katerih delujejo sindikati, so drugačne, a izzivi njihovega dela v svojem bistvu ostajajo enaki. »Njegov temelj ostajata pravičnost in solidarnost med delavci, moč sindikatov pa v številu članstva. Vsak, ki žanje koristi sindikalnega dela, pa ni član sindikata, ni solidaren in to moč slabi,« so izpostavili.

Ocenjujejo, da so na številnih področjih naše družbe potrebne spremembe.

»Vlada napoveduje številne reforme, naša naloga pa je, da vladi natančno gledamo pod prste, da bodo spremembe tudi dejansko takšne, da bodo prinesle pravičnejše in solidarnejše rešitve, pa naj gre za spremembo plačnih modelov v javnem in zasebnem sektorju, za reforme zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, dolgotrajne oskrbe, davčne spremembe ali katerokoli drugo področje, ki je pomembno za delavke in delavce,« so še poudarili v poslanici.

V Pergamu zahtevajo spoštovanje tradicije, da se nobena sprememba ne sprejme brez soglasja tistih, na katere se sprememba nanaša. »Aroganca pri sprejemanju zakonodaje je v preteklosti že bila kaznovana z referendumi in razveljavitvami vsiljenih zakonov na ustavnem sodišču,« so posvarili in dodali, da bodo interese delavk in delavcev še naprej odločno zagovarjali.