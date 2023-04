Po tem, ko je žirijo Beauty Shortlist Awards že lani prepričal NANU luksuzni antioksidacijski pomlajevalni oljni serum, ki je takrat s strani prejel nagrado 'Editor's Choice', so letos podeljevalce prestižnih nagrad Beauty Shortlist Awards prepričali kar štirje od petih poslanih izdelkov NANU. V imenitno družbo letošnjih nagrajencev so se tako zavihteli NANU čistilno mleko, intenzivni vlažilni fluid z nikotinamidom in gotu kolu, vlažilni serum za obraz s hialuronsko kislino, peptidi in papajo ter najbolj prodajan izdelek iz linije antioksidativni oljni serum z vitaminom tetra C in astaksantinom. S tem je bila nagrajena celotna linija, ki vključuje vse korake pri negi kože, od čiščenja, nege do ciljnega delovanja. Z Nušo Marinc smo se pogovarjali kmalu po vrnitvi s prestižnega tekmovanja v Slovenijo

Koliko časa ste oblikovali linijo naravnih kozmetičnih proizvodov NANU preden ste jo dali na trg?

Izdelki so plod dolgotrajnega razvoja, ki je trajal skoraj tri leta. To je bilo obdobje intenzivnih raziskovanj, formuliranj, testiranj, preizkušanj, iskanja pravih tekstur in senzorične odličnosti. Izdelki vsebujejo dragocene sestavine v visokih koncentracijah, prav tako linija ne vsebuje nobenih mašil, ampak je vsaka sestavina v izdelku iz točno določenega razloga, funkcije, ki jo opravlja. V osnovi so to anti-age izdelki in so namenjeni nekoliko bolj zreli koži, saj vsebujejo sestavine, ki pomagajo krepiti vse vidike zdrave kože.

Na mednarodnem tekmovanju ste bili v konkurenci večjih in zato tudi močnejših konkurentov in se domov vrnili kar s štirimi visokimi priznanji. Katere so prednosti vaše kozmetike?

Linija NANU je popolnoma brezvodna linija, v izdelkih uporabljam dragocena nerafinirana organska olja, visoke koncentracije antioksidantov in vitaminov in čudovite rastlinske ekstrakte ter druge aktivne sestavine, ki kožo ohranjajo vitalno in mladostno.

Poleg tega vse aktivne sestavine uporabljam v koncentracijah, ki so jih številne znanstvene študije potrdile kot optimalne in je bilo dokazano, da imajo pozitivne učinke na našo kožo. Zelo pomembno je tudi dejstvo, da izdelke izdelujem sama, ročno, v lastnem laboratoriju. Izdelujem majhne serije zato, da uporabniki prejmejo popolnoma sveže izdelke. Prepričana sem namreč, da so sveže pripravljeni izdelki nekaj najboljšega kar lahko ponudimo svoji koži. Linija NANU je modularna linija, saj si svojo nego lahko sestavite s pravilno kombinacijo naših osmih izdelkov. Izdelke si izberete glede na vaš tip kože, vaše potrebe, življenjsko obdobje ali pa se preprosto prepustite domišljiji in si sestavite svojo najljubšo kombinacijo, ki sovpada z vašim trenutnim počutjem.

Česa pa naravna kozmetika ne sme vsebovati?

EU zakonodaja je sicer izjemno stroga, kar se tiče proizvodnje in prodaje kozmetike, kljub temu pa področje naravne kozmetike ni urejeno. Zato je pomembno, da ima kozmetika, ki se deklarira kot naravna, pridobljen certifikat, ki temu pritrjuje.

Pomembno je, da vse izdelke pregleda zunanja inštitucija. Le-te imajo sicer različne pogoje certificiranja, vendar so večinoma ti pogoji precej strogi. Pri večini velja, da naravna kozmetika prepoveduje: sestavine pridobljene iz živih ali mrtvih živali, razen, če so te naravno proizvedene, kot so med, čebelji vosek ali mleko, uporabo mineralnih olj in silikonov v izdelkih, nevarne sintetične sestavine, nanomateriale, gensko spremenjene organizme, GSO, obsevanja z gama in rentgenskimi žarki in testiranje na živalih. V splošnem spodbujajo in dajejo prednost: uporabi sestavin naravnega izvora in/ali ekološkega kmetijstva, uporabi okolju prijaznih fizikalnih in kemičnih procesov, osredotočenosti na vplive na okolje, kot sta dobra biorazgradljivost in nizka ekotoksičnost ter aktiven prispevek k trajnostnemu razvoju. V samem postopku certificiranja se torej temeljito pregledajo ne samo sestavine, ampak tudi sami postopki pridobivanja sestavin. Vsi izdelki NANU imajo pridobljen certifikat natural organic oziroma organic, pridobljen s strani mednarodne inštitucije ECOGEA, ki ima prav tako izredno stroge pogoje certificiranja.

V konkurenci katerih produktov ste bili na tekmovanju Beauty Shortlist letos in kaj vam ta priznanja in nagrade pomenijo?

Nagrade, ki jih vsako leto podeljuje Beauty Shortlist, prejmejo izstopajoče blagovne znamke na trgu naravne in ekološke kozmetike. Prijavljene izdelke s celega sveta ocenjujejo tri popolnoma neodvisne komisije strokovnjakov iz ZDA, Velike Britanije in Avstralije. V samem postopku testiranja izdelkov skupina strokovnjakov temeljito testira vse izdelke ter jih med seboj primerja, pri čemer za nagrade kandidirajo tudi največje blagovne znamke v kozmetični industriji, kot so dr. Hauschka, Weleda, Meraki, Dr. Levi, Osea in drugi. Strokovnjaki med njimi tako neodvisno iščejo najvišje standarde kakovosti in učinkovitosti na področju lepote, nege in dobrega počutja. Resnično sem počaščena, da so strokovnjaki iz celega sveta prepoznali edinstvene formulacije NANU izdelkov, ki združujejo kvalitetne in visoko aktivne sestavine, prijetne teksture in učinkovitost. Tovrstne nagrade pomenijo, da sem na pravi poti in mi dajejo energijo za nadaljnje izzive. Potrošnikom pa sporočajo, da gre za vrhunske izdelke.

Vas mika preboj v tujino? Ste po vseh nagradah že dobili povabilo, da bi sodelovali z večjimi kozmetičnimi hišami?

Razmišljam tudi o tujini, seveda. Najprej bom verjetno začela s prodajo na platformi Etsy in pa s prevodom spletne strani v angleški jezik. Se pa trenutno ukvarjam z analizo tujih trgov, kar tudi terja svoj čas, saj želim pred vstopom na tuje trge vstopiti dobro pripravljena. Kakšne velike kozmetične hiše me še niso kontaktirale in v resnici niti ne pričakujem, da me bodo. Mislim da smo mali butični izdelovalci precej na radarju teh hiš, v smislu, da nas posnemajo, saj se manjši proizvajalci hitreje odzivamo na spremembe, ki jih narekuje trg, kajti naravna kozmetika je v porastu ne samo zato, ker je bolj prijazna do okolja, ampak ker zadnje znanstvene študije potrjujejo, da je tudi izjemno učinkovita. Prav tako narašča ozaveščenost ljudi, skrb za naš planet pa postaja ena izmed glavnih nalog človeštva, zato se čedalje več denarja namenja v raziskave in študije o naravnih rastlinah in njihovih izjemnih zdravilnih učinkih. Kljub temu menim, da bomo butični izdelovalci vedno v prednosti, saj nas večina izdeluje izdelke v skrbi po zares dobrem in učinkovitem izdelku in ne hitrem zaslužku.

Kako pa danes v navalu vseh kozmetičnih produktov na policah trgovin in drogerij lahko prepoznamo res kakovostne kozmetične izdelke?

Priznam da je naloga precej nehvaležna in je potrošniku dandanes dejansko težko razbrati kateri izdelek je dober in vreden nakupa. Vseeno opažam, da ljudje postajajo čedalje bolj informirani tudi glede sestavin, ki se nahajajo v kozmetičnih izdelkih. Veliko se raziskuje kozmetične sestavine in veliko je sestavin, ki so dolga leta veljala za relativno varna, sedaj pa so predmet poglobljenih raziskav, zato je pametno, da se izogibamo vsem potencialno karcinogenim sestavinam, hormonskim motilcem, sestavinam, ki prekomerno izsušujejo kožo, povzroča hude alergijske reakcije… te sestavine pa so, če jih naštejem le nekaj: parfumi, natrijev lavril sulfat - SLS, parabeni, mineralna olja, parafin in vazelin ter ostali nafti derivati, emulgatorji: TEA, DEA, in MEA, UV filtri, kot so oxybenzone, avobenzone, octinoxate, fenoli, akrilamid, toluen, silikoni, polietilen glikol - PEG, ftalati, slabi alkoholi in še bi lahko naštevala.

Zame so kakovostni kozmetični izdelki absolutno naravni in takšni, ki vsebujejo aktivne sestavine ali super hranila za našo kožo. Aktivne sestavine, kot so ceramidi, vitamin C, resveratrol, astaksantin, nikotinamid, retinoli, hialuronska kislina, peptidi, koencim Q10 in bakuchioili so tiste, ki naredijo razliko med izdelkom, ki deluje in med tistim, za katerega se zdi, da na kožo nima vpliva. Aktivne sestavine so `sveti gral´ izdelka za nego kožo in so usmerjenje na točno določeno težavo s kožo in lahko odpravijo: porušeno kožno pregrado, kot je suha koža, akne, pigmentne madeže, neenakomeren ten kože ali gube. Seveda pa ni dovolj, da kozmetika samo vsebuje aktivne sestavine, pomembna je tudi koncentracija le-teh. NANU naravna kozmetika tako vključuje tudi do 100-krat višje koncentracije aktivnih sestavin kot ostali ponudniki na trgu. Koliko aktivnih sestavin izdelek dejansko vsebuje pa je vseeno nekoliko težje ugotoviti. Pomaga seveda preizkušanje izdelkov, kaj nam ustreza in dejansko deluje, poznavanje sestavin in razumevanje deklaracije izdelka, kot so zakonitosti INCI zapisa, ter pa seveda nagrade kot je Beauty Shorlist, kjer že ime pove, da so pripravili ožji izbor izdelkov, ki jih je v poplavi izdelkov iz celega sveta pregledala in ocenila neodvisna skupina mednarodnih strokovnjakov.

Ali visoka cena produkta že izraža kakovost - v smislu: dražji je produkt, boljši je?

To seveda ni nujno povezano. Velikokrat sploh velike kozmetične hiše oglašujejo aktivne sestavine v smislu, da izdelek vsebuje ceramide ali koencim Q10 ali katero drugo aktivno sestavino, ko pa gremo gledati INCI, to je seznam sestavin, kjer si morajo sestavine glede na EU Uredbo slediti od najvišje koncentracije do najnižje, opazimo, da se ta sestavina nahaja med zadnjimi navedenimi sestavinami, kar pomeni, da jo boste v izdelku našli le v sledovih. Upam si trditi, da v tem primeru ta oglaševana sestavina na našo kožo nima prav nobenega vpliva, ampak se v izdelku nahaja izključno zaradi marketinškega razloga. Pri kremi ali serumu na vodni osnovi boste pri večini kozmetike na prvem mestu opazili destilirano vodo in rafinirana olja, vse te sestavine so »mrtve« in v sebi ne nosijo nobenih vitaminov, antioksidantov in drugih aktivnih sestavin, ki bi vašo kožo nahranile in jo pomagale ohranjati v dobri kondiciji. Kot vlažilec se najpogosteje uporablja glicerol in ga boste navadno našli že takoj na drugem ali tretjem mest in je najbolj splošno uporabljen vlažilec v kozmetiki, ampak je hkrati tudi najcenejši. Kvalitetni izdelki namesto destilirane vode vsebujejo hidrolate, produkt destilacije rastlin, namesto rafiniranih olj se uporablja dragocena organska nerafinirana olja, pridobljena po hladnem postopku, več vrst različnih vlažilcev ter seveda aktivne sestavine v koncentracijah, ki so dovolj velike, da lahko trdimo, da imajo učinke na našo kožo. Poleg tega je pomembno vedeti, da so naravne organske sestavine »žive«, zato jih koža prepozna kot sebi lastne in lahko prodirajo v globje plasti kože in na takšen način dejansko pripomorejo k bolj zdravemu videzu kože. Vse navedeno torej vpliva na ceno izdelka, vendar pravilno ter kvalitetno izbrane sestavine niso poceni. Seveda obstaja na trgu veliko izdelkov, ki so precenjeni, vendar si upam trditi, da kakovostni izdelki niso in ne morejo biti poceni.

Je pevka in flavtistka Tinkara Kovač še obraz vaše kozmetike?

Ambasadorke blagovne znamke NANU zelo skrbno izbiram, zato sta ambasadorki linije zaenkrat Alenka Lena Klopčič, dvojna doktorica in med drugim ajurvedska coachinja, ter širše znana izjemna glasbenica Tinkara Kovač. Obe sta zadovoljni uporabnici NANU kozmetike in predstavljata bistvo NANU-ja, to pa je izžarevanje ženske energije, ki je zadovoljna v svoji koži in se v njej dobro počuti, se ima rada ter se ceni oziroma z eno besedo sta čudoviti, NANU namreč v hindujščini pomeni čudovito dekle. Sicer pa je cilj vseh, ki sodelujemo pri razvoju znamke NANU, da spodbujamo zdrav življenjski slog. Lepote in zdravja kože se lotevamo z resnično celostno miselnostjo, saj verjamemo, da je lepota, ki jo doživljamo na površini, odvisna od zdravja in vitalnosti celotnega telesa. Trdno verjamem, da linija NANU tvori mozaik v tej zgodbi, torej, da s pomočjo izdelkov NANU in lepotne rutine prebudimo samozavestno in čudovito dekle, ki se skriva v vsaki izmed nas.

