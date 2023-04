Čigavi so rogovi?

Medtem ko v Notranjskem parku obiskovalce z »uganko tedna« sprašujejo, kateri divjadi odpadajo rogovi in v katerih mesecih, pri čemer si lahko pomagajo s slikovnim materialom, jih obenem poučujejo, da gre za naraven proces. Impresivno rogovje živalim zraste v pol leta, velikost pa je odvisna od telesnega stanja jelena oziroma njegove prehrane. A če je logično, da take uganke postavljajo naravovarstveniki, je malo manj, da lastnika drugih iščejo policisti. V Izoli so jih namreč (z nastavkom vred!) našli odložene kar sredi ulice. Lastnike vljudno vabijo, naj pridejo ponje na postajo.

Brca v glavo, ugriz v koleno

»Crkne naj tisti, ki me je zvezal. Maščevala se vam bom! Vse vas bom pobila! Smet policijska, govedo!« je julija pred tremi leti na policista kričala Slovenka, ki sta jo moža v modrem zaradi prometnih prekrškov in nesodelovanja v postopku profesionalno obvladala. 34-letnica je zavrnila alkotest, enega od policistov brcnila v glavo in ga skušala ugrizniti v nogo, v koleno drugega pa zobe uspešno zarila. V nenadzorovanem besu je oba tudi popljuvala. Zdaj so bivšo »zvezdnico« slovenskih resničnostnih šovov zaradi tega obsodili na pogojno kazen enega leta zapora s triletno preizkusno dobo, plačati pa mora še nekaj več kot 400 evrov sodnih stroškov.

Lačni pa ne bomo!

Italijan Saverio se ni zmenil za opozorila policije, naj potniki v prometnih zamaških na avtocesti ne zapuščajo vozila. V treh urah čakanja se je na cesti nedaleč od Parme premaknil le za nekaj metrov. Prevrnjen tovornjak z ogromnimi betonskimi bloki je namreč blokiral vse tri pasove. Želodec ga je opomnil, kako je že čas kosila. Lakota še ni bila tako huda, da bi vplivala na njegove sive celice, in spomnil se je, da je le nekaj ur poprej diplomiral na mednarodni šoli italijanske kuhinje! Iz avta je vzel izpitno gradivo (pršut), ga lično položil na desko in začel profesionalno rezati. Omamne vonjave so iz avtov privabile ostale čakajoče, našel se je tudi nekdo, ki je imel s seboj steklenico vina. Tako tudi žeje ni bilo. 25-letnik je nemudoma postal nova spletna senzacija, Rešitelj s Pršutom. Majice z njegovo podobo bodo gotovo kmalu v prodaji.

Za rdeč karton kliči 113

»Halo, halo, gospod policist, rad bi prijavil prejetje rdečega kartona. Prosim za nujno pomoč!« se je morebiti hudoval Hrvat, ki je na nogometni tekmi prejel najvišjo možno kazen. V nižjih ligah je pač tako, da strasti delujejo hitreje kot možgani (in noge?), kar lahko tu in tam opazimo tudi na vrhunskem nivoju. A take prigode kot v Našicah vendarle ne. Ker na tekmi med ekipama Dinama in Lađanske ni bilo delegiranih stranskih sodnikov, so enega izbrali domačini, drugega gosti. Ta prvi, gospod Antun, položaju ni bil dorasel – nenehno se je prerekal s klopjo gostujočega moštva in več kot očitno sodil v korist domačinov. Glavnemu sodniku Zdenku je prekipelo. Antunu je pokazal rdeč karton in ga izključil. Ta nikakor ni mogel razumeti, kakšne oslarije se gre Zdenko. Mu je položaj glavnega sodnika stopil v glavo? Užaljen je poklical policijo. Zdenku je celo skušal podtakniti sojenje pod vplivom alkohola, a mu policisti niso verjeli. So pa ostali do konca tekme, da ne bi prišlo do kakšnih spopadov. Enkrat za spremembo med sodniki, ne nogometaši.

Babica »pod gasom«

Ni samo slovenska črna kronika polna policijskih poročil o pijanih voznikih. Glas o ne povsem vsakdanjem dogodku je od naših severnih sosedov segel tudi do nas. Salzburška policija je v noči na sredo kar dvakrat ustavila istega opitega mladeniča. Napihal je 1,52 promila, zaradi česar so mu vzeli vozniško dovoljenje in ključe v varovanje dali njegovemu treznemu prijatelju. Dve uri kasneje je policija ustavila isti avto, ki je drvel proti Innsbrucku. Za volanom je bil isti 23-letnik, ki se mu je uspelo dokopati do očitno bolj slabo varovanih ključev. Da se zgodba ne bi še enkrat ponovila, je gospode policiste prosil, naj pokličejo njegovo babico. Ta naj bi prišla ponj in ga varno, predvsem pa trezno dostavila domov. To se ni zgodilo. Policisti so namreč »dali pihati« tudi njej, alkotest pa je pokazal, da je »pod gasom« tudi babica.