Stalni predstavniki držav članic pri EU so danes obnovili uredbo, v skladu s katero so v okviru pridružitvenega sporazuma med EU in Ukrajino odpravili carine na uvoz ukrajinskega žita. »To bo omogočilo nadaljnjo podporo ukrajinskemu gospodarstvu spričo ruske invazije na Ukrajino,« je na twitterju zapisalo švedsko predsedstvo Svetu EU.

EU je v začetku junija lani carine odpravila za eno leto. Komisija je februarja letos predlagala, da se tovrstni režim podaljša še za eno leto. Unija je lani poleg tega v luči posledic ruskega napada na državo in blokade ukrajinskih pristanišč za žito iz te države omogočila tranzitne koridorje do pristanišč v uniji.

A ker obstoječa infrastruktura vseh količin žita ne uspe obdelati, prihaja do kopičenja zalog, zaradi česar je na trgu pristalo veliko žita po tako nizkih cenah, da izkrivljajo tržne razmere. To največ težav povzroča na Poljskem, Slovaškem, Madžarskem, Romuniji in Bolgariji, ki so nedavno večinoma prepovedale uvoz ukrajinskega žita.

Bruselj predlaga, da bi lahko v teh pet članic pšenico, koruzo, oljno ogrščico ter sončnična semena in olje uvozili zgolj, če bi bilo blago namenjeno v druge članice ali tretje države. Obenem predlaga 100 milijonov evrov pomoči za kmete v teh državah.

Kmetijski ministri članic EU so se na torkovem srečanju v Luxembourgu zavzeli za enoten odziv na težave, s katerimi se nekatere članice soočajo zaradi uvoza velikih količin ukrajinskega žita. Pristojni evropski komisar Janusz Wojciechowski pa je dejal, da so prizadete članice in komisija blizu rešitvi.