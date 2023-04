Včeraj popoldan se je 81-letnik peljal iz smeri Ormoža proti Ptuju, ko je v bližini mostu čez reko Pesnico v okolici Gorišnice z avtom zapeljal na bankino, nato mimo zaščitne ograje mosta in po brežini v reko. »Tok ga je odnesel več deset metrov naprej, obstal je na betonskem jezu in z vozilom nasedel v vodi,« so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Na kraj so prihiteli policisti iz Gorišnice, ki so skupaj z občani moškemu, ujetemu v avto, nemudoma priskočili na pomoč in ga varno spravili iz avta. Bali so se, da bi ga z njim vred odneslo v globlji del reke, a so mu še pravočasno pomagali. Voznika so odpeljali v bolnišnico, po podatkih policije pa v nesreči ni bil poškodovan.