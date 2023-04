»S 27. aprilom razrešujem generalpodpolkovnika Romulusza Ruszina-Szendija,« je v odloku, objavljenem v uradnem listu, zapisala predsednica Katalin Novak, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na Madžarskem naj bi letos odpustili več sto visokih častnikov in vojaških obveščevalcev, saj je zakon, ki ga je vlada premierja Viktorja Orbana sprejela januarja, obrambnemu ministru omogočil, da odpusti vse, ki so starejši od 45 let, poroča AFP. Vlada, ki je povečala izdatke za obrambo, je pri tem sporočila, da želi v vojski ustvariti »konkurenčne razmere, ki bodo odvisne od uspešnosti«.

Ruszin-Szendi je bil najmlajši poveljnik na Madžarskem, ko ga je leta 2019 pri 46 letih na položaj imenoval nekdanji predsednik Janos Ader. Prislužil si je velike zasluge pri pospeševanju in posodabljanju vojaškega usposabljanja ter sprejel pomembne ukrepe za povečanje bojne zmogljivosti madžarskih oboroženih sil, poroča MTI.

Kot je sporočilo madžarsko obrambno ministrstvo, bo Ruszin-Szendi »še naprej služil svoji državi na drugem področju«.