Košarkarji Celtics, lani so v finalnem obračunu za naslov prvaka klonili proti Golden State Warriors, se bodo v polfinalu vzhodnega dela NBA pomerili s Philadelphio 76ers.

Tekma med Bostonom in Atlanto je v olimpijskem mestu iz leta 1996, v katerem sta srebrni medalji osvojila kajakaš Andraž Vehovar in atletinja Brigita Bukovec, postregla z zelo izenačeno tekmo. Bilo je 22 sprememb v vodstvu in 15 izenačenih izidov.

Zgolj v zadnji četrtini je bilo sedem sprememb v vodstvu, preden je nekdanji igralec Hawks Al Horford Celtics s trojko tri minute in 35 sekund pred koncem dokončno zagotovil prednost.

Tatum je nato zadel še naslednjo trojko, Brown je blokiral met, Tatum pa je nato ujel žogo po zgrešenem metu Horforda ter prispeval nove točke in gostje so z delnim izidom 11:0, od tega tremi zaporednimi trojkami, dve minuti in sedem sekund pred zaključkom prišli do odločilne prednosti.

Atlanta nato ni prišla bližje kot do petih točk zaostanka. Trae Young je za domače dobro začel dvoboj, pa se povsem izgubil v drugem polčasu, v katerem je zadel le en met iz igre od trinajstih. Tekmo je končal s 30 točkami in 10 podajami, a z metom 9:28.

"Pred tekmo smo se pogovarjali, kako končati tokratno tekmo. Še vedno je nad nami visel razplet prejšnjega dvoboja. Končnico smo odigrali tokrat veliko bolje. Čutili smo, da moramo zmagati, da bi bilo zelo slabo, če bi se serija podaljšala še za kakšno tekmo," je menil Horford (10 točk, 12 skokov, štiri podaje).