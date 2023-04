Okoli pol enajste ure včeraj zvečer se je v ljubljanskem parku Tivoli odvil rop. Po navedbah policije so štirje storilci pristopili do oškodovancev in z nožem v rokah od njih zahtevali denar. »Ko so jim ga izročili, so s kraja zbežali. Povzročili so za okoli 350 evrov materialne škode,« navajajo v PU Ljubljana.

Policija zbira informacije o ropu in storilcih, ki jih še išče. Vsi naj bi bili stari nekje med 20 in 23 let, visoki med 175 in 180 centimetrov, eden je imel črne kratke lase, drugi je bil močnejše postave. Drugega opisa, razen da so bili oblečeni v temna oblačila, policija nima.