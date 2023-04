V raketnih napadih v mestu Dnipro sta bila po navedbah tamkajšnjih oblasti ubita ženska in triletni otrok.

V Umanu v osrednjem delu države so rakete zadele stanovanjsko stavbo in skladišče, vendar informacij o morebitnih žrtvah v tem mestu za zdaj ni. Eksplozije so odjeknile tudi v mestu Mikolajiv na jugu države.

Kot so sporočile oblasti v Kijevu, je ukrajinska vojska nad prestolnico sestrelila 11 manevrirnih raket in dve brezpilotni letali. Napadi niso zahtevali žrtev ali večjega uničenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.