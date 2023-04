Poslovanje podjetij pod lupo vlagateljev

Kapitalski trgi so v zadnjih dneh spričo sezone poslovnih objav za preteklo četrtletje močno osredotočeni na rezultate podjetij. Tokratno obdobje poročanj ameriških podjetij se je v primerjavi z zadnjima dvema četrtletjema začelo bolje. Do sredine tega tedna je o rezultatih poročalo, slaba tretjina podjetij iz ameriškega indeksa S&P 500, od teh je, kot je to sicer običajno, nad pričakovanji poročalo nekaj več kot tri četrtine vseh. To je sicer nekoliko manj kot v zadnjih petih letih. Tudi število podjetij, ki so presegla napovedi glede dobička na delnico, kot višina preseganja, je pod petletnim povprečjem. Podjetja iz sektorja potrošnih dobrin so v povprečju postregla z največjim presenečenjem, tako z vidika obsega poslovanja kot tudi z vidika ustvarjenega rezultata. Manj so vlagatelji lahko zadovoljni z rastjo obsega poslovanja. Agregatno gledano je rast v primerjavi z enakim obdobjem lani negativna. Le pet od enajstih sektorjev je tako doslej poročalo o medletni rasti dobička, pri tem prednjačijo energetski sektor ter sektorja industrije in javne oskrbe. Preostalih šest sektorjev je poslovalo slabše kot lani, največji upad pa zaradi znižanja cen bazičnih kovin izkazuje sektor surovin in materialov.