Ta teden na najvišji svetovni kolesarski sceni poteka le dirka po Romandiji. Edini slovenski predstavnik na njej je Domen Novak (UAE Emirates), ki po tretjem dnevu zaseda skupno 111. mesto. Ker je v tem tednu manjši mrk v sezoni, smo se pri Dnevniku odločili narediti analizo prvega dela sezone s štirimi kolesarskimi spomeniki in številnimi enotedenskimi dirkami. V skladu z zadnjimi leti je tudi prvi del letošnje sezone zaznamoval kolesar številka ena na svetu Tadej Pogačar (UAE Emirates). Gorenjski volk je letos ubral drugačen pristop v sezono in se v večini posvetil največjim enodnevnim dirkam, malo za zraven pa je slavil še na dirki Pariz-Nica. Skupno je nabral že rekordnih dvanajst zmag v začetku sezone. Edina črna pika najboljšemu uvodu v sezono v zgodovini kolesarstva je padec na zadnji dirki Liege-Bastogne-Liege. 24-letnik si je zlomil zapestje, kar bo vplivalo na pripravo v lovu na tretjo zmago na sloviti dirki po Franciji.

Rogliču je počitek po poškodbi koristil

»To je bil uvod v sezono s samimi presežki, z izjemo zadnjega padca,« se z našimi trditvami strinja nekdanji slovenski vrhunski kolesar Tadej Valjavec. »Nekako logično je, da je zamenjal program. Sam vem, da se počasi naveličaš nastopati na vedno istih dirkah. Ko imaš v ozadju še pritisk branjena zmage, kar Tadej v večini ima, to povzroča še dodaten pritisk. Veliko večji izziv zanj je tekmovati na novih dirkah in prepričan sem, da je vrhunska forma, ki jo je imel v tem delu sezone, vredna tudi tveganja nove zmage na Touru. Pogi je tam zmagal že dvakrat, sedaj pa je prvič v karieri slavil na Flandriji. Meni bi zmaga po Flandriji zanesljivo pomenila več,« 46-letnik hvali najboljšega kolesarja sveta. V isti sapi je dodal, da ga novi kolesarski mejniki pri šampionu iz Klanca pri Komendi ne presenečajo. »Morda mu je prav prišel tudi lanski poraz na Touru, da je sedaj še bolj motiviran. Ne smemo pozabiti, da prihaja v najboljša kolesarska leta, ob tem pa ima že kar nekaj izkušenj z dirkanjem na najvišji ravni,« dodaja Valjavec.

Če je bil Pogi prisoten domala na vsaki dirki pomladi, je drugačno pot ubral drugi slovenski super šampion Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki ima do sedaj le 14 tekmovalnih dni, a je v tem času zbral kar sedem zmag. Petkrat je bil najboljši na etapah, na obeh dirkah, na katerih je nastopil (od Jadranskega do Tirenskega morja ter na dirki po Kataloniji), je slavil tudi skupno zmago. Izjemen uvod v sezono za nekdanjega smučarskega skakalca, ki letos vse stavi na naslednji kolesarski vrhunec – dirko po Italiji. »Očitno je, da je Rogliču prisilen počitek po koncu lanske sezone koristil. Zadnjih pet let je vseskozi treniral in napredoval. Lani sem prvič dobil občutek, da je začel stagnirati, očitno telo ni zmoglo več. Sedaj, ko si je prvič dobro spočil, je očitno še boljši. Da je zmagal na svoji prvi dirki, ko je bil v deficitu s treningom proti konkurenci, je neverjetno. Zanj bi bilo vrhunsko že, če bi tam lahko zgolj konkurenčno tekmoval. Zanesljivo ima Roglič izmed vseh kolesarjev največ prostora še za napredek med sezono, pa je bil že sedaj močan. Pričakujemo lahko resnično vrhunskega Rogliča na Giru,« ima zanimiv pogled na Rogličev spomladanski del sezone Tadej Valjavec.

Mohorič je imel smolo, da je imel za tekmeca Pogačarja

Preostali slovenski kolesarji v elitnem razredu so nastopali v skladu s pričakovanji. »Domnu Novaku in Janu Tratniku se nedvomno pozitivno obrestuje menjava okolja. Tratnik dokazuje, da je eden najboljši pomočnikov na svetu in mu je selitev v novo ekipo zagotovo dobro dela. Dolgo je bil član ene ekipe in novo okolje kolesarju nedvomno da dodaten zagon, ob sebi pa ima še zelo dobrega prijatelja, zato mu bo veliko lažje na treningih. Novak je imel težave z boleznimi, a bo v najboljši formi za Tour, ko bo eden ključnih mož pri pomoči Tadeju Pogačarju,« nima Valjavec slabih besed o slovenskih kolesarskih asih. Tudi za Mateja Mohoriča (Bahrain-Victorious) ne, ki rezultatsko ni dosegel zadanih ciljev. »Iz zanesljivih virov vem, da je bil Mohorič letos najbolje pripravljen v karieri. Imel je to smolo, da je na vseh dirkah tekmoval proti Pogačarju. Po Flandriji in dirki Pariz-Roubaix je imel še smolo. Vedno je bil na dirki na pravem mestu, a Pogačar je imel navadno še en izstrelek več v nogah in ga je, kot rečemo v žargonu, kolesarsko umoril na dirki,« zaključi oceno slovenskih kolesarjev Tadej Valjavec.

Ob najboljših slovenskih kolesarjih je ostalo le malo prostora za druge vrhunske tekmovalce. Največ drobtinic je pobral Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), ki je slavil kar na dveh najpomembnejših enodnevnih dirkah. »Z Woutoum van Aertom bijeta izjemne boje. Lani je bil boljši Belgijec, letos pa Van der Poel. Poleg slovenskih kolesarjev mi je Nizozemec najbolj pri srcu, saj je začetnik novega stila kolesarjenja z napadi od daleč,« Kranjčan priznava, da pesti stiska tudi za Nizozemca.

Valjavec se ni strinjal z našo trditvijo, da je branilec lanske zmage na Touru letos slabši kot lani, potem ko je bil Jonas Vingegaard na dirki Pariz-Nica povsem brez moči proti Pogačarju. Je pa res, da je nato Danec slavil na dirki po Baskiji. »Tudi lani v tem obdobju ni blestel. Ima zanimivo pripravo, nekako v slogu Lancea Armstronga, ko vse stavi na Tour. Ne vem, kako mu uspe, ampak on tam svojo pripravljenost dvigne za 30 odstotkov. V tem primeru ima prednost proti Tadeju, saj Pogačar toliko prostora za napredek nima več.« Zadnji, ki si še zasluži oceno odlično za prvi del sezone je aktualni svetovni prvak Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), ki je v nedeljo izkoristil padec Pogačarja in zanesljivo zmagal na četrtem spomeniku sezone Liege- Bastogne-Liege. Belgijski kolesarski super zvezdnik je pred tem v sezoni moral premoč priznati Rogliču na dirki po Kataloniji. Nov spopad izkušenega Slovenca in mladega Belgijca se začenja že naslednjo soboto, ko bosta kolesarja glavna tekmeca v boju za skupno zmago na prvi letošnji tritedenski dirki po Italiji.

