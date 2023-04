V slovenskih smučarskih skokih v novi sezoni ne bo sprememb v strokovnih štabih reprezentanc. Potem ko pri moški reprezentanci A ni bilo dvomov, da bo na mestu selektorja ostal Robert Hrgota, je bilo več negotovosti glede Zorana Zupančiča na čelu ženske vrste. O možnosti za njegovo zamenjavo se je govorilo vse od svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, kjer so Slovenke ostale brez kolajne med posameznicami. Nato je v zadnjem delu sezone blestela Ema Klinec z osvojitvijo prestižne norveške turneje, prvim poletom ženske čez 200 metrov, svetovnim rekordom za ženske in tretjim mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Po številnih pogovorih z vodstvom reprezentance in tekmovalkami je strokovni svet sprejel odločitev, da 47-letni Zupančič ostaja selektor slovenskih skakalk. Iz Smučarske zveze Slovenije (SZS) prihajajo zagotovila, da so na številnih sestankih razrešili vse stvari, ki so bile sporne za vodstvo, Zupančiča in skakalke. V minuli sezoni so imeli težave s poškodbami, boleznimi, notranjo komunikacijo in homogenostjo ekipe. Pripravili so tudi zelo natančen načrt dela. Ker v prihodnji sezoni ni velikega tekmovanja, ampak bodo le tekme svetovnega pokala, bo delo usmerjeno že proti svetovnemu prvenstvu 2025 v Trondheimu in olimpijskim igram v Cortini 2026.

Strokovna vodstva in sestavo reprezentanc morata potrditi še odbor in zbor za smučarske skoke, ki se bosta sestala na začetku maja, ko bodo skakalci in skakalke tudi začeli priprave. V moški ekipi bodo Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos, Žiga Jelar, Peter in Domen Prevc, ki so bili v skupnem seštevku svetovnega pokala uvrščeni do 30. mesta. Ekipi bo priključen tudi Žak Mogel, a brez statusa reprezentanta. V ženski ekipi bodo Ema Klinec, Nika Križnar, Maja Vtič, Katra Komar, Nika Prevc, Ajda Košnjek in Taja Bodlaj. Status Urše Bogataj, ki je zaradi poškodbe kolena predčasno končala sezono, bo zaradi nosečnosti zamrznjen.

Naslednji teden bodo v Dubrovniku sestanki tehničnih odborov Mednarodne smučarske zveze (Fis), na katerih bodo tudi sprejeli koledar za naslednjo sezono. Med moškimi bo finale svetovnega pokala po tradiciji konec marca 2024 v Planici na letalnici bratov Gorišek. Ker sta novoletno turnejo za ženske prevzela Garmisch-Partenkirchen in Oberstdforf, bo Ljubno svetovni pokal za skakalke gostilo 27. in 28. januarja 2024. SZS je tudi pripravila predlog za organizacijo finala svetovnega pokala na letalnici bratov Gorišek za ženske, na kateri naj bi tekmovale v sezoni 2024/25.

SZS bo s Planico tudi kandirala za svetovno prvenstvo v poletih leta 2028. Odločitev o organizatorju SP bo Fis sprejel na kongresu prihodnje leto na Islandiji in je le formalnost. Organizacijo prvenstva si izmenjujejo kraji, ki imajo letalnice. Potem ko letalnica v Harrachovu na Češkem ne izpolnjuje več tehničnih zahtev, so na svetu le še štiri: Planica, Kulm (Avstrija), Oberstdorf (Nemčija) in Vikersund (Norveška). Planica po urniku pride na vrsto znova leta 2028, potem ko je nazadnje SP gostila leta 2020, ki ga je zaznamovala afera Timi Zajc. Svetovno prvenstvo leta 2022 je bilo Vikersundu, Kulm ga bo gostil januarja 2024, Oberstdorf pa 2026.