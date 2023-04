Poroke se dogajajo vsak dan, a praviloma širše javnosti ne zanimajo. Toda poroka, ki se je zgodila pred dnevi, je povzročila manjši vihar. Poročila se je Simone Biles, najboljša telovadka vseh časov. »Vzamem ga za moža, odslej sem gospa Owens,« je 26-letna Američanka Simone Biles po poroki z igralcem ameriškega nogometa Jonathanom Owensom zapisala na Instagramu. Čeprav poroka ni bila prav nič zvezdniška, je Bilesova, ki je začela na članski ravni tekmovati, ko je imela le 15 let, velika zvezdnica, saj se lahko pohvali, da je na olimpijskih igrah osvojila sedem kolajn, na svetovnih prvenstvih pa 25. Kar 23-krat je poslušala himno za zmagovalko in po tej plati je nesporna številka ena vseh časov.

V mladosti ji ni bilo nič podarjenega. Njena mama ni mogla skrbeti za štiri otroke, zato je končala v rejništvu. Pri šestih letih je zanjo, potem ko je izvedel, kje je, začel skrbeti dedek. Takrat je naredila prve korake v svet gimnastike, trenerji pa so kmalu opazili njeno nadarjenost. Prvo tekmo je imela 1. julija 2011 v Houstonu, ko je bila na ameriški klasiki v mnogoboju tretja, na preskoku in gradi pa je zmagala. To ji je zagotovilo vstopnico na državno prvenstvo. Znova je pokorila konkurenco pri preskoku in postala del reprezentance pod vodstvom Marte Karolyi. Že leto kasneje je dočakala krstni nastop med članicami na tekmi svetovnega pokala. Zablestela je istega leta v Italiji, ko je zmagala v mnogoboju, na preskoku, parterju in dvovišinski bradlji ter prispevala k skupni ameriški zmagi. Nato so kolajne začele deževati, pa najsi je šlo za njeno prvo svetovno prvenstvo na Kitajskem (2014) ali prve olimpijske igre v Braziliji (2016).

Veliko različnih poškodb

Da so poleg gimnastike v življenju še druge stvari, je spoznala leta 2017, ko si je vzela tekmovalni premor. Sodelovala je pri pisanju avtobiografije, ki jo je pospremila z besedami: »Želim, da ljudje uresničijo svoje sanje. Ogromno ljudi me je navdihnilo s svojo ljubeznijo in besedami spodbude. Vse to želim prenesti med bralce.« Knjiga je kmalu postala uspešnica. Za nameček se je preizkusila tudi v šovu Zvezde plešejo skupaj s poklicnim plesalcem Sasho Farberjem, a je končala na četrtem mestu, saj so jo izločili teden pred finalom. Njeno življenje ni bilo nikoli dolgočasno. Skupaj s plavalko Katie Ledecky so jo izbrali kot promotorja letalonosilke USS Enterprise, pri BBC so jo uvrstili na seznam stotih najvplivnejših žensk na svetu, postala je tudi športnica leta, prav tako finalistka izbora revije Time za osebo leta. Za nameček je dvakrat (2017 in 2019) dobila tudi prestižno nagrado Laureus. Lani ji je ameriški predsednik Joe Biden izročil kolajno svobode, ki je največja čast, ki jo lahko dobi civilist. Lahko se pohvali, da je bila najmlajša med vsemi prejemnicami.

Njena kariera je bila polna različnih poškodb. Oktobra 2013 je prestala operacijo kostnih izrastkov v desni golenici, nekaj mesecev kasneje si je poškodovala ramo. Septembra 2017 je odkrito spregovorila o motnji pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD), potem ko so njeni zdravstveni kartoni postali javni in razkrili, da je med OI jemala ritalin, ki se uporablja za zdravljenje te bolezni. Ker je za to vedela Svetovna protidopinška agencija, je zdravila lahko jemala. »Svoje bolezni se ne sramujem, zato sem o njej obvestila javnost,« je razkritje bolezni pospremila vsega 1,42 metra visoka telovadka. Zlomila si je prst na nogi, imela je tudi ledvične kamne. A novica, ki je sprožila vihar, je šele sledila. Januarja 2018 je zdravnika Larryja Nassarja, ki je skrbel za telovadke v reprezentanci, obtožila, da jo je spolno zlorabil, pri čemer naj bi te zlorabe podpiral celoten sistem, ki je zanje vedel. Njene obtožbe so s pričanjem potrdile še tri reprezentančne kolegice McLayla Maroney, Maggie Nichols in Aly Raisman.

Pozirala je v kopalkah

Če ji je gimnastika po eni strani zagotovila svetovno prepoznavnost in denar (med drugim z donosno pogodbo z Nike), so se posledice napornega treninga na drugi pokazale pri njeni postavi, ki je vse prej kot ženstvena. »Ne glede na to, kako dober si v športu, v življenju, pri svojem delu, večina ljudi komentira, kako izgledaš.« Zato ji je bilo še kako pomembno, da je v kopalkah pozirala za naslovnico revije Vogue. »Osredotočili so se na moje lase in močne noge. A takšno me je naredil Bog, brez tako močnih nog pa v gimnastiki ne bi nikoli uspela. Še posebej ne, ker v gimnastiki ni veliko temnopoltih deklet.« A kar šteje, je to, da je najboljša telovadka vseh časov in to ne glede na spol, saj je tako dominirala, kot je v svetu športa ne glede na zvrst redko videno. »Nisem naslednji atlet Usain Bolt ali plavalec Michael Phelps. Sem preprosto prva Simone Biles.«

Nočno moro je doživela leta 2021 na OI na Japonskem. Ni bila kos velikemu bremenu, zato je izpustila finale v mnogoboju, na preskoku, dvovišinski bradlji in parterju. Nastopila je le na gredi in osvojila bron, za katerega je dejala, da ji pomeni največ v karieri. »Duševno zdravje je na prvem mestu. V nasprotnem v svojem športu ne uživaš in ne uspeš. Zato je včasih dobro, da se osredotočite nase in vsem pokažete, kako močan tekmovalec in oseba ste v resnici,« je dejala, ko je odpovedala moštveni nastop. Nekateri so jo kritizirali, češ da je poraženka, a večina ji je stala ob strani.

