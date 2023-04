Trije zadetki, dve enajstmetrovki, razveljavljen gol in kopica zgrešenih priložnosti, zlasti drugoligaša Aluminija. Takšen je povzetek polfinalne tekme slovenskega pokala v Stožicah, na kateri je skromna Olimpija z velikimi težavami premagala Aluminij z 2:1. »Ena izmed tekem, ki ni bila naša najboljša, a smo vseeno zasluženo v finalu. Aluminij si je priigral veliko priložnosti zaradi naših napak in svoje kakovosti. Tekma je bila zanimiva za gledalce,« je izpostavil strelec prvega gola Aljaž Krefl, ki je v Olimpijo prišel prav iz Aluminija. Ko je v 19. minuti Timi Max Elšnik, prav tako nekdanji igralec Aluminija, z enajstih metrov povišal na 2:0, je kazalo na lahko zmago Olimpije.

A že do tedaj so gostje povzročali veliko težav, saj so do 20. minute izvajali kar osem kotov. Tekma je doživela preobrat po razveljavljenem golu Crnomarkovića v 25. minuti, znižanju Marinška po pol ure igre na 1:2 in zastreljani enajstmetrovki Sešlarja. Od tedaj naprej je Olimpija trpela kot še nikoli v letošnji sezoni v Stožicah. »To naj ostane med nami,« je odgovoril Krefl na vprašanje, ali je trener Riera med polčasoma zelo povzdignil glas. V moštvu Olimpije, ki jo je v drugem polčasu reševal vratar Vidovšek, je bilo preveč sprehajalcev in neborbenih igralcev (Sualehe, Rui Pedro, Sešlar, Kvesić ...), ki so podcenili tekmeca.

»Ni bilo popolno, a smo v finalu. Potem ko smo dosegli tretji gol, za katerega tudi po 25 ogledih posnetka ne vem, zakaj je bil razveljavljen, je tekma pokazala vso nepredvidljivost nogometa. Vsako tekmo je treba odigrati na stotih odstotkih,« je povedal trener Olimpije Albert Riera. Majorčan je opravičilo za slabšo predstavo našel tudi v skromnem obisku le 1000 gledalcev: »Če na stadion pride le sto ljudi, tudi jaz v takšnem vzdušju nisem stoodstotno motiviran, morda sem bil na 99 odstotkih. Želel bi si več gledalcev, saj je njihova izdatna podpora pomembna za igralce. Če se moj glas sliši na stadionu, kot se je tokrat, nekaj ni v redu. Pred desetimi dnevi smo pred polnimi tribunami igrali z Mariborom in sami ste videli razliko med tisto predstavo in tokratno. Nogomet je tudi šov za gledalce, ki jih potrebujemo.«

Aluminij je navdušil z željo po igri, s hitrostjo, agresivnostjo in protinapadi. Izstopali so najboljši igralec druge lige Marinšek (s 16 goli drugi strelec lige), iz Maribora posojeni Šturm, Poljak Skiba in Brest. »Ker je bil cilj finale, nisem zadovoljen z rezultatom, sem pa z igro, ki je bila zelo dobra. Ni pa bila odlična, saj so manjkali goli. Rajši bi videl, da bi igrali slabše, a zabili več golov. Čeprav je bil tekmec državni prvak, smo si po igri zaslužili finale. Če bo mlada ekipa takšno igro prenesla v drugoligaško tekmovanje, se bomo uvrstili v prvo ligo,« je povedal trener Aluminija Robert Pevnik.

Izid polfinala pokala: Olimpija – Aluminij 2:1 (2:1, Krefl 3, Elšnik 19/11 m; Marinšek 30). Danes ob 20.15 bo prva tekma 33. kroga v prvi slovenski ligi med Domžalami in Gorico.