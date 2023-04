Pred sredinim odhodom po dopoldanskem treningu v Zrečah do okoli 270 kilometrov oddaljenega Cazina se je selektor Uroš Zorman odločil, da od 20 igralcev, ki so bili na pripravah, doma pusti Alena Skledarja (Ormož), Gašperja Horvata (Trimo) in Nejca Cehteta (GOG Gudme, Danska). Prostora med šestnajsterico, ki se je na pot odpravila z avtobusom in ki se danes v razprodani dvorani v Cazinu zoperstavila domači reprezentanci, ni dobil le Peter Šiško (Gorenje). »To ne bo prijateljska tekma, ampak resna kvalifikacijska. Cilj je jasen: ostati neporažen v kvalifikacijah, čeprav smo si že zagotovili nastop na EP in prvo mesto v skupini. Glede na sestavo ekipe je mogoče videti, kot da se šalimo, a resnica je daleč od tega. Mlajši in manj izkušeni morajo dobiti priložnost za igro in dokazovanje na visoki ravni. In kdaj, če ne zdaj?« je pred sinočnjim obračunom poudaril selektor Uroš Zorman – in nato doživel prvi poraz v kvalifikacijah za Euro 2024.

V dvorani z več kot 2000 gledalci – nedavno so uredili še drugo tribuno z novimi 1000 sedeži – v športnem centru, ki so ga poimenovali po Salihu Omerčeviću (vojak, major in narodni junak iz Cazina, ki je pri 26 letih umrl med vojno leta 1993 v Bihaću, op. p.), se je začelo z zapletom pri igranju domače himne, zaradi tehničnih težav pa so vlogo zvočnikov prevzeli kar gledalci z glasnim petjem. Slovenci so na začetku hitro dvakrat povedli z dvema goloma prednosti (4:2, 5:3), a so nato v enajstih minutah dosegli le en gol. Gostitelji so to izkoristili in v 18. minuti povedli s plus štiri (11:7), zato je Zorman vzel minuto odmora. Selektorjeve ostre besede so očitno zalegle, kajti njegova ekipa je v štirih minutah naredila delni izid 4:0 in spet vzpostavila rezultatsko ravnotežje (11:1).

Po kar devetih izenačenjih v prvem polčasu (pri gostiteljih sta Mirko Herceg in Vlado Deraganić skupaj dosegla devet golov brez zgrešenega strela, pri gostih je bil najučinkovitejši Domen Novak z izkupičkom 4-4) je po manj kot desetih minutah igre v drugem Slovenija prvič povedla za tri in kazalo je, da je odpor domače reprezentance le strt. Toda ekipa selektorja Irfana Smajlagića, ki je pred tem že vodil dve reprezentanci (Egipt med letoma 2007 in 2009 ter Iran od 2015 do 2016), je poskrbela še za en preobrat in povedla s 23:22. V zadnjih dvanajstih minutah si nobena reprezentanca ni priigrala več kot gola prednosti, odločitev o zmagovalcu pa je padla v dramatični končnici.

Za petnajsto in sočasno zadnje izenačenje na 26:26 v nabito polni dvorani je minuto in pol pred koncem poskrbel Staš Slatinek Jovičić, Slovence pa sta dokončno uničila 32-letna brata dvojčka Burić, vratar Benjamin in krožni napadalec Senjamin. Nekdanja člana velenjskega Gorenja med letoma 2013 in 2016 sta bila najzaslužnejša za nepričakovano slavje svojih rojakov: Benjamin, zdaj član nemškega Flensburga, je zbral 11 obramb (v končnici je ubrali tudi sedemmetrovki Timu Cokanu in Domnu Novaku), Senjamin (danski Skjern), ki je bil s sedmimi goli brez zgrešenega strela tudi najboljši strelec tekme, pa je 46 sekund pred zadnjim znakom sirene postavil tudi končni izid 27:26. V zadnjem napadu so se Slovenci povsem »zaštrikali« in izsilili le devetmetrovko po izteku rednega dela igre, a Stefan Žabić nato sploh ni sprožil strela proti golu in gostje so po štirih zaporednih zmagah doživeli prvi poraz v kvalifikacijah za nastop na EP 2024 v Nemčiji.

Skupina 7, 5. (predzadnji) krog: Bosna in Hercegovina – Slovenija 27:26 (15:15), Kosovo – Črna gora 24:26 (6:11), trenutni vrstni red: Slovenija 8, Črna gora ter Bosna in Hercegovina po 6, Kosovo 0.