Ameriška demarkacijska črta za Kitajsko

Vzpon Kitajske se zdi zgodovinsko največja strateška napaka ameriške politike. Druge konkurenčne države za prevzem globalnega vodstva so ZDA sproti izločile. Sovjetsko zvezo s totalnimi sankcijami in dolgoročnim izčrpavanjem, Japonsko s prisilo v revalvacijo jena in »prostovoljnimi« izvoznimi omejitvami, države EU pa so se same izločile z uvedbo destruktivnega evra. Toda Kitajska se je izmuznila.