Nepreslišano: Milan Kučan, nekdanji predsednik republike

Vsaka vojna postane globok odmik od vrednot, ki si jih je človeštvo oblikovalo skozi zgodovino, zato da bi si zagotovilo varno in mirno življenje, posamezniku pa spoštovanje njegovega dostojanstva. V vojnah se v obrambi teh vrednot na eni strani ozavesti tisto, kar je v človeku najbolj plemenitega, na drugi pa se sprošča vse tisto najnižje, kar te vrednote uničuje. Vse to se dogaja tudi v vojni proti Ukrajini. V vojni, ki se polašča tudi nas. Ni čiste vojne. Tudi ta ni. Ni je, ne glede na cilje, s katerimi se jo upravičuje. Vojna ne opravičuje zločinov. Tudi ne zdrsa in padca človekove etike. Kar je nesprejemljivo v miru, ne more biti dovoljeno v vojni. Trajanje te vojne ne sme otopiti naše občutljivosti za vrednote miru, sožitja, upoštevanja in spoštovanja. Ne smemo se navaditi na vojno. Vemo dobro, kdo je napaden in zakaj mu je potrebno pomagati. Vendar mora zdaj enotnosti v podpori napadenemu slediti tudi enotnost v prizadevanjih za zaustavitev vojnih spopadov in s tem ustvarjanje pogojev za začetek pogajanj o končanju vojne. Iz govora ob dnevu upora proti okupatorju