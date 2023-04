V življenju sem bil nekajkrat vpet v odločanje o zapletenih in dragih projektih. Želel sem si čim več razlag stroke, naravnost hlepel sem po nasprotujočih si argumentih in poskušal spregledati v njih tudi morebitne subjektivno obarvane presoje. Bil je to stresen posel, še po neštetih tehtanjih in presojah se mi je vsakič tresla roka, ko sem naposled s pogodbo projekt moral zagnati. Pogosto mi je stroka zastavila več vprašanj kot odgovorov. Zato sem še vedno prepričan, da na primer pri zloglasnem kanalu C0 projekta nista iz hudobije zasnovala ljubljanski župan in njegova družina, da je vse, kar se tam gradi delo stroke, da pa verjetno obstaja tudi taka, ki misli drugače. Da imata obe vsaka svoj prav, verjetno tudi svoje interese. V takšni stiski se morajo znajti tisti, ki odločajo. S funkcijo, z imenom in priimkom. Pred nami vsemi, ki se na vse spoznamo.

In prav s to stisko nato manipulirajo politikanti, ki zbirajo politične točke za svoje preživetje. Ljudje, ki se spoznajo na vse, ki zmorejo brez slehernih moralnih zadržkov presojati, kaj bi znalo koristiti njihovim zasebnim interesom.

In samo zato želim razumeti, zakaj pri akciji ukinjanja zasebnih zdravstvenih zavarovalnic pravzaprav gre ? Doslej me je s svojimi navedbami bolj prepričal dr. Maks Tajnikar kot tisti, ki danes trdijo nekaj, jutri pa cel dan opravičujejo svoje prejšnje trditve. Hvalevredno je, da so naposled le prišli vsaj do tega, da bodo manj napovedovali in več storili. V to, da bi še kdaj imel svojega osebnega zdravnika, pa sem že tako ali tako nehal verjeti. Za to pa naj bi šlo, mar ne?

Josip Meden, Ljubljana